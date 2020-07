WNBA sa začne 25. júla v znamení protirasistického hnutia

New York 14. júla (TASR) - Nová sezóna zámorskej ženskej basketbalovej súťaže WNBA sa začne 25. júla. V úvodnom kole si uctia obete policajnej brutality a venujú ho hnutiu proti rasizmu Black Lives Matter.



Družstvá nastúpia na drese s menom Breonny Taylorovej, 26-ročnej zdravotnej techničky, ktorú v marci zastrelili policajti v Louisville. Hráčky budú mať možnosť hrať v špeciálnych dresoch počas celého ročníka.



Aj WNBA poznačila pandémia koronavírusu, všetkých 22 kôl sa odohrá na jednom mieste v Bradentone na Floride. "Sezóna 2020 bude iná ako predošlé. Sme radi, že sme dokázali vytvoriť platformu, ktorá môže prispieť k zmenám v spoločnosti," citovala agentúra AP komisárku ligy Cathy Engelbertovú.



Americká basketbalistka so slovenským pasom Kristi Toliverová sa rozhodla vynechať túto sezónu WNBA, počas ktorej mala obliekať dres Los Angeles Sparks. Podľa jej slov by účinkovanie v súťaži predstavovalo príliš veľké riziko, aj vzhľadom na pandémiu nového koronavírusu.