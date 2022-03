Young Angels budú hrať pre rekonštrukciu svojej haly v Šaci

Košice 6. marca (TASR) - Basketbalistky Young Angels Košice dohrajú prebiehajúcu extraligovú sezónu 2021/2022 v telocvični Strednej odbornej školy priemyselných technológií v košickej mestskej časti Šaca. Dôvod je rozsiahla rekonštrukcia ich domovskej Angels Arény.



Telocvičňa SOŠ prešla nedávno rekonštrukciou v celkovej hodnote vyše 300-tisíc eur. Young Angels v nej mali premiéru v sobotu 5. marca, keď svoje zápasy odohrali výbery do 19 a 23 rokov. Hráčky A-družstva Young Angels sobotným zápasom v Ružomberku uzavreli nadstavbovú časť a v play off sa stretnú s Popradom. Séria hraná na dva víťazné zápasy sa bude hrať v Šaci a v Poprade.



"Aj vzhľadom na pandémiu náš klub bojuje o prežitie. Časť dievčat bude musieť prestať s basketbalom. Preto sme veľmi vďační Košickému samosprávnemu kraju za to, že čiastočne vyrieši naše tréningové problémy. Dve družstvá dievčat nájdu svoje nové pôsobisko v Šaci a budú môcť pokračovať v basketbale,“ povedal generálny manažér Young Angels Daniel Jendrichovský. Do telocvične v mestskej časti Šaca mieria aj florbalisti Florko Košice, keďže ako jedna z mála v meste spĺňa parametre aj na zápasy.