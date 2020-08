Young Angels povedie Dvorščák, vrátila sa Jurčenkovázoun

Košice 25. augusta (TASR) – Basketbalistky Young Angels Košice povedie v sezóne 2020/2021 ako hlavný tréner Radko Dvorščák, ktorý nahradí Zuzanu Žirkovú. V pozícii asistentky bude pôsobiť Ivana Jalčová. Informoval o tom web kosiceonline.sk.



Dvorščák sa posunul do pozície hlavného trénera po tom, čo Zuzana Žirková zamierila do Lučenca. Novinkou z tábora Young Angels je aj návrat 12-násobnej majsterky Slovenska Anny Jurčenkovej.



„Tým, že som momentálne bez angažmánu, som sa dohodla s generálnym manažérom klubu Danielom Jendrichovským, že začnem trénovať s mladými dievčatami a je možné, že v klube začnem aj sezónu. Je to taká vzájomná pomoc. Ja sa mám kde pripravovať a dievčatám môžem pomôcť svojimi skúsenosťami," uviedla Jurčenková pre kosiceonline.sk.