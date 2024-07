Američanka Ke'Shunan Jamesová pokračuje v Piešťanoch

Piešťany 4. júla (TASR) - V tíme basketbalistiek Piešťanských Čajok pokračuje líderka tímu Ke'Shunan Jamesová. Majstrovský tím sa s Američankou dohodol na ďalšej spolupráci.



Dvadsaťosemročná krídelníčka vstúpi už do svojej štvrtej sezóny v drese Čajok. "Užívam si to v Piešťanoch a tak ma tu ešte uvidíte. Sú tu skvelí fanúšikovia, atmosféra a mesto mi pripomína moje rodisko. Veľmi som si obľúbila trénera Petra Jankoviča, klub sa o mňa skvelo postaral a berie ma ako súčasť svojej rodiny. Mám možnosť hrať proti veľkoklubom, európske súťaže a vždy sme išli do toho s tým, aby sme bojovali," povedala Jamesová pre klubový web.



V Piešťanoch oslavovala tri majstrovské tituly, získala jeden Slovenský pohár a množstvo individuálnych ocenení. "Na začiatku angažmánu v Piešťanoch som sa zranila a klub si ma ponechal. Ukázali, že im na mne záleží a ja im to chcem odplatiť tým, že vždy dávam do zápasov svoje maximum. Už mi dali toho dosť, teraz je rad na mne."



Pre vedenie klubu bola priorita udržať ju v kádri. "Nebude to prehnané, ak poviem, že ide o malý zázrak, že sa nám podarilo udržať "KJ" aj štvrtú sezónu. Určite to nie je bežný jav, aby zahraničná hráčka pôsobila v jednom klube štyri roky za sebou, ako je to v jej prípade. Je to spolupráca, ktorá dokonale zapadla z obidvoch strán. My sa snažíme, aby hráčky mali u nás tie najlepšie podmienky a na druhej strane, to čo nám dáva Ke'Shunan je v niektorých momentoch až nevyčísliteľné. Jej profesionalita je na tej najvyššej úrovni," uviedla generálna manažérka klubu Bronislava Borovičková.



Jamesová mala v minulom ročníku veľký podiel na tom, že sa Piešťanom podaril zlatý ligový hetrik, so spoluhráčkami sa stali aj historicky prvým víťazom Alpsko-jadranského pohára a vo Federálnom pohári vybojovali striebro. S takmer 19 bodmi na zápas bola najlepšia extraligová strelkyňa.