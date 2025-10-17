Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 17. október 2025Meniny má Hedviga
< sekcia Šport

Basketbalistky BC Slovan Bratislava zvíťazili nad YOUNG ANGELS Košice

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

V neúplnej tabuľke sa pred sobotnými stretnutiami posunuli na 3. miesto.

Autor TASR
Bratislava 17. októbra (TASR) - Basketbalistky BC Slovan Bratislava zvíťazili v dueli 5. kola Tipos extraligy nad YOUNG ANGELS Košice 80:70. Aj vďaka 21 bodom Isidory Tripkovičovej uspeli v štvrtom zápase za sebou. V neúplnej tabuľke sa pred sobotnými stretnutiami posunuli na 3. miesto.



Tipos extraliga - 5. kolo:

BC Slovan Bratislava - YOUNG ANGELS Košice 80:70 (47:36)

Najviac bodov: Tripkovičová 21, Marcová 15, Keltosová 14 (13 doskokov) - Brownová 23, Pittmanová 18 (12 doskokov), Antoshová 13, 110 divákov.
.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel gitarista a zakladateľ skupiny Kiss

STROM ROKA: Ocenenie získala 150-ročná jabloň

GAŠPAR: Celá opozícia nie je ako Matovič a Kolíková, rokujeme aj vecne

ČERŇANSKÁ: V severoamerickom pohári chceme medaily, vo svetovom top 10