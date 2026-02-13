Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Basketbalistky ŠBK Šamorín zdolali YOUNG ANGELS Košice 68:61

Ilustračná snímka. Foto: TASR

ŠBK Šamorín - YOUNG ANGELS Košice 68:61 (19:30)

Autor TASR
Šamorín 13. februára (TASR) - Basketbalistky ŠBK Šamorín zdolali v 4. kole nadstavbovej časti Tipos extraligy v skupine o 1.-6. miesto po vydarených záverečných desiatich minútach YOUNG ANGELS Košice 68:61. Zastavili tak sériu šiestich prehier. V tabuľke zostávajú naďalej na šiestom mieste, YOUNG ANGELS sú na piatej priečke.



basketbal-ženy - nadstavbová časť Tipos extraligy

skupina o 1.-6. miesto – 4. kolo:

Najviac bodov: Hrymaliuková a Pančuková po 17, Kononučenková 10 (10 doskokov) - Johnsonová 15, Pittmanová 10, Pelánová 8
