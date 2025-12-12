< sekcia Šport
Zomrel Marian Kotleba, dvojnásobný majster Československa s Interom
V rokoch 1973–1978 nastúpil za ČSSR v 75 zápasoch a predstavil sa aj na majstrovstvách sveta 1978 vo filipínskej Manile.
Autor TASR
Bratislava 12. decembra (TASR) - V stredu 10. decembra zomrel vo veku 73 rokov bývalý slovenský basketbalista Marian Kotleba. Informovali o tom denník Šport a Slovenská basketbalová asociácia.
Rodák z Bratislavy získal 11. marca 1979 s Interom historický prvý titul majstra Československa po víťazstve 95:86 nad Zbrojovkou Brno vo vypredanej hale na Pasienkoch. V slávnej ére Interu vytvoril obávanú podkošovú dvojicu so Stanislavom Kropilákom. So „žltočiernymi" si zopakoval titul v roku 1980. Na ďalší rok bol vicemajster. Bronzový v najvyššej československej súťaži bol dvakrát, s Interom v roku 1977 a Duklou Olomouc v roku 1974. Na sklonku kariéry obliekal dres BC Prievidza, celkovo odohral v celoštátnej lige 11 sezón.
