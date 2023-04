Basketbalista Bridges dostal od vedenia ligy dištanc na 30 zápasov

New York 15. apríla (TASR) - Basketbalista Miles Bridges dostal v piatok od vedenia NBA dištanc na 30 zápasov po incidente z roku 2022 v súvislosti s domácim násilím. Matke jeho detí mal spôsobiť otras mozgu, zlomeninu nosa, pomliaždenie rebier, viacnásobné modriny a natiahnutie krčného svalu po škrtení.



Terajší trest potvrdila NBA v piatok po vykonaní vlastného vyšetrovania, ktoré zahŕňalo rozhovory s viacerými svedkami. Liga tiež požiadala o konzultácie s odborníkmi na domáce násilie, aby hráčom poskytla poradenstvo. "Vylúčenie na 30 zápasov je založené na všetkých skutočnostiach a okolnostiach tejto záležitosti a okrem iných faktorov zohľadňuje konanie a jeho výsledok, ako aj výsledok trestnej veci," uviedlo vedenie profiligy.



Bridges je obmedzeným voľným hráčom a ak by podpísal novú zmluvu, vynechal by iba 10 zápasov. NBA prihliadla k faktoru, že 25-ročný hráč vynechal po incidente celú sezónu 2022/2023.