Basketbalista Durant sa dohodol na ďalšej spolupráci s Brooklynom

New York 23. augusta (TASR) - Americký basketbalista Kevin Durant bude aj naďalej pôsobiť v tíme NBA Brooklyn Nets. Klub z New Yorku o tom informoval v utorkovom stanovisku.



Dvojnásobný MVP finále požiadal vedenie klubu v úvode prestupového obdobia o výmenu, no žiadna sa predovšetkým z dôvodu jeho lukratívneho kontraktu nedokázala zrealizovať. Neskôr sa v médiách objavili informácie, že Durant je ochotný zostať, no z tímu musia odísť tréner Steve Nash a generálny manažér Sean Marks. Majiteľ klubu Joe Tsai však túto požiadavku odmietol.



"Včera sa všetci zainteresovaní stretli a rozhodli sa v spoločnom partnerstve pokračovať. Sústredíme sa už iba na basketbal. Všetci máme spoločný cieľ, získať pre Brooklyn titul," zverejnil klub podľa AFP.