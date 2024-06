Basketbalista Ihring sa sťahuje z Maďarska do poľského GTK Gliwice

Gliwice 8. júna (TASR) - Slovenský basketbalový reprezentant Mário Ihring sa po šiestich rokoch vracia do najvyššej poľskej súťaže. Čoskoro 26-ročný rozohrávač sa dohodol na dvojročnom kontrakte s klubom GTK Gliwice.



Ihring prichádza do tamojšej Orlen ligy po úspešnom roku v maďarskom Atomerőmű SE Paks, za ktorý odohral 30 stretnutí a priemerne v nich mal na svojom konte 15,6 bodu, 3,7 doskoku, 6,3 asistencie a 1,3 zisku. Pre stálicu slovenskej reprezentácie to bude už ôsma zahraničná adresa v jeho kariére, v minulosti si vyskúšal súťaže v Nemecku, Estónsku, Chorvátsku a Taliansku. Na Slovensku obliekal v najvyššej súťaži dres Prievidze, Interu Bratislava a Spišských Rytierov.