Basketbalista Kemba Walker bude hrať za AS Monaco

Monaco 22. júla (TASR) - Americký basketbalista Kemba Walker opúšťa NBA a v nadchádzajúcej sezóne bude hrať za AS Monaco. S francúzskym šampiónom a tretím tímom uplynulého ročníka Euroligy sa 33-ročný stredný rozohrávač dohodol na ročnom kontrakte.



Walker bol dlhé roky lídrom Charlotte Hornets. Ešte v roku 2020 si štvrtýkrát za sebou zahral v Zápase hviezd, no po prestupe do Bostonu jeho kariéra začala nečakane rýchlo upadať. Neuchytil sa ani v New Yorku Knicks a v uplynulom ročníku ho Dallas po deviatich dueloch v januári uvoľnil zo zmluvy. V NBA odohral 750 zápasov s priemerom 19 bodov a 5 asistencií na zápas. Mimo najprestížnejšej basketbalovj súťaže bude hrať premiérovo. Informoval server ESPN.