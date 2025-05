Basketbalista Lillard má za sebou operáciu achilovky, čaká ho pauza

Milwaukee 3. mája (TASR) - Basketbalista Milwaukee Bucks Damian Lillard má za sebou operáciu achilovky, ktorú si roztrhol v zápase prvého kola play off Východnej konferencie proti Indiane Pacers.



Tridsaťštyriročný rozohrávač nedohral štvrtý zápas tejto série, napokon Milwaukee vypadlo už v úvode play off zámorskej NBA. Prvotné podozrenia na vážne zranenie sa potvrdili, po operácii ho čaká niekoľkomesačná absencia na palubovkách.



Skúsený rozohrávač prišiel do Milwaukee pred sezónou 2023/24 po jedenástich rokoch v tíme Portland Trail Blazers. Nedávno sa vrátil do zostavy po problémoch s krvnou zrazeninou v lýtku pravej nohy. V tejto sezóne patril k najlepším hráčom NBA v bodoch a asistenciách, v priemere mal v týchto štatistikách 24,9 bodu a 7,1 doskoku. Informovala agentúra AP.