Basketbalista Lin premýšľa o odchode do čínskej ligy

Jeremy Lin získal v NBA status hviezdy v sezóne 2011/2012, keď hral za New York Knicks, no v uplynulých sezónach už jeho kariéra stagnovala.

Kuang-čou 9. augusta (TASR) - Americký basketbalista Jeremy Lin oznámil, že zvažuje pôsobenie v čínskej lige (CBA). Tridsaťročný rozohrávač je aktuálne voľný hráč, no ponuka z NBA na jeho stôl neprišla.



Lin získal v NBA status hviezdy v sezóne 2011/2012, keď hral za New York Knicks, no v uplynulých sezónach už jeho kariéra stagnovala. S Torontom získal v predchádzajúcom ročníku titul šampióna, no nastupoval už iba minimálne. Ako jediný Američan ázijského pôvodu mal napriek tomu mimoriadnu mediálnu pozornosť.



"Samozrejme, že premýšľam o možnosti hrať CBA," povedal Lin pre hongkongské médium Inkstonenews. "Neviem, kde budem hrať budúcu sezónu, takže nemám žiadne očakávania. No viem, na akej úrovni dokážem hrať. Usadím sa tam, kde mi to bude vyhovovať," dodal.