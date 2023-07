Basketbalista Lopez ostáva v Bucks, podpísal dvojročnú zmluvu

New York 2. júla (TASR) - Prvým pivotom basketbalistov Milwaukee Bucks bude aj v budúcej sezóne NBA Brook Lopez. Klub sa s ním dohodol na novej dvojročnej zmluve v hodnote 48 miliónov dolárov. Los Angeles Lakers si udržali krídelníka Austina Reavesa, hviezdny rozohrávač Russell Westbrook zostáva v Los Angeles Clippers, keď výrazne zľavil zo svojich finančných nárokov.



Milwaukee sa podarilo udržať kompletné jadro tímu, ktoré v roku 2021 získalo titul. Po Khrisovi Middletonovi sa v druhý deň obchodovania na voľnom trhu dohodlo aj s 35-ročným veteránom Lopezom, o ktorého mali záujem v Houstone. Bucks v uplynulej sezóne vyhrali základnú časť, no v play off pohoreli, keď vypadli už v 1. kole s Miami.



Aj Lakers uspeli s udržaním si hráčov, ktorým po uplynulej sezóne skončili zmluvy. Krídelník Reaves najbližšie štyri roky zarobí 56 miliónov, rozohrávač D'Angelo Russell nasledujúce dva 37. Kolektív okolo Lebrona Jamesa v minulom ročníku odštartoval sezónu zle, výkony sa zlepšili až po výraznej obmene tímu v deň uzávierky trejdov, keď mužstvo opustil Westbrook. Tomu angažmán v "žlto-fialovom" drese výrazne nevyšiel a MVP ligy z roku 2017 dokončil sezónu v Clippers, na plat 47 miliónov ročne, ktorý mal ešte v predchádzajúcej sezóne, však už nemôže pomýšľať. Ďalšie dve bude zarábať štyri.



Krídelník Max Strus odchádza z Miami do Clevelandu metódou podpis a výmena, keď si najbližšie štyri roky príde na 63 miliónov. Do transakcie sa zapojilo aj San Antonio, ktoré získalo Cediho Osmana z mužstva Cavaliers. Turecký krídelník po šiestich rokoch v NBA zmení dres vôbec prvýkrát. Finalista predchádzajúceho ročníka prišiel už o druhého člena základnej zostavy, z Miami do Lakers zamieril aj Gabe Vincent. Heat sú však hlavnými kandidátmi pre zisk Damiana Lillarda, ktorý požiadal o výmenu v Portlande.



Sacramento si poistilo svoju podkošovú oporu Domantasa Sabonisa. Litovec predĺžil kontrakt a najbližších päť rokov zarobí 217 miliónov. Za Kings okrem toho bude v budúcom ročníku hrať aj najužitočnejší hráč uplynulej sezóny Euroligy, bulharský pivot Alexander Vezenkov odchádza z Olympiakosu Pireus do Sacramenta na tri roky za 20 miliónov. Aj MVP Euroligy z roku 2021 sa presúva do NBA. Srbský rozohrávač Vasilije Micič bude hrať za Oklahomu City s trojročným kontraktom na 23,5 milióna.



Austrálčan Dante Exum si výkonmi v Eurolige vyslúžil návrat do NBA, rozohrávač Partizanu Belehrad dostal garantovaný kontrakt od Dallasu. Ďalší tvorca hry Donte DiVincenzo opúšťa Golden State, keď sa dohodol s New Yorkom Knicks na štvorročnej zmluve za 50 miliónov. Služby prvého rozohrávača si postili Charlotte Hornets, LaMelo Ball predĺžil nováčikovský kontrakt na maximum a zarobí 260 miliónov.