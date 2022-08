Basketbalista Satoranský si zranil členok a hrozí mu neúčasť na ME

Praha 20. augusta (TASR) - Líder českej basketbalovej reprezentácie Tomáš Satoranský si zranil členok. Môže tak prísť o európsky šampionát, ktorý hostí aj Praha. ME odštartujú 1. septembra.



Tridsaťročný hráč FC Barcelona sa zranil v Hamburgu v prípravnom stretnutí s domácim Nemeckom. "Saty vyskočil a tam, kde mal dopadnúť, boli nohy. Musíme dúfať, že to bude dobré, pretože nahradiť ho nie je možné," povedal podľa irozhlas.cz kapitán českého tímu Vojtěch Hruban.



Satoranský je dlhé roky najlepší český basketbalista. Po uplynulej sezóne sa po šiestich rokoch rozhodol ukončiť pôsobenie v NBA a vrátiť sa do katalánskeho veľkoklubu.