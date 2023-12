Basketbalista Wembanyama vynechá zápas proti Milwaukee

San Antionio 19. decembra (TASR) — Basketbalista Victor Wembanyama zo San Antonia Spurs vynechá utorňajší zápas proti Milwaukee. Dôvodom je bolesť v pravom členku. Fanúšikovia sa tak nedočkajú súboja jednotky draftu so superhviezdou Bucks Giannisom Antetokounmpom.



San Antonio napísalo Wembanyamu na zoznam zranených hráčov v pondelok deň po tom, čo zaznamenal 17 bodov a 13 doskokov pri prehre 146:110 s New Orleans Pelicans. Wembanyama sa na zápas proti Antetokounmpovi tešil: "Je to pravdepodobne hráč, ktorého som najviac študoval. Milujem spôsob akým hrá, pretože je vždy agresívny a svojich súperov desí. Naozaj sa snažím brať si od neho veľa príkladov a som veľmi nadšený, že môžem hrať proti Bucks. Bude to veľmi, veľmi zaujímavé," povedal Wembanyama v nedeľu.



Utorňajší zápas bude druhý, ktorý v tejto sezóne vynechá.