Basketbalistami roka 2021 sú Bálintová a Brodziansky

Najlepší basketbalisti Slovenska 2021 podľa ankety SBA (za menom sú v zátvorkách uvedené ich kluby na konci nedávno uplynulej sezóny):



Muži: 1. Vladimír Brodziansky (Joventut Badalona, Španielsko) 437, 2. Šimon Krajčovič (Patrioti Levice) 324, 3. Mário Ihring (MVM-Oroszlány Lions, Maďarsko) 221, 4. Michael Fusek (Inter Bratislava) 155, 5. Marek Doležaj (Iraklis BC, Grécko) 137, 6. David Abrhám (Patrioti Levice) 127, 7. Richard Körner (Basket Brno, ČR) 118, 8. Boris Bojanovský (Patrioti Levice) 95, 9. Kyle Kuric (FC Barcelona, Španielsko) 90, 10. Michal Čekovský (MBK Baník Handlová) 60 bodov



Ženy: 1. Barbora Bálintová (ZVVZ USK Praha, ČR) 369, 2. Sabína Oroszová (UNI Győr-Mély Út, Maďarsko) 193, 3. Miroslava Mištinová (MBK Ružomberok) 180, 4. Ivana Jakubcová (AZS-UMCS Lublin, Poľsko) 171, 5. Anna Jurčenková (Žabiny Brno, ČR) 150, 6. Žofia Hruščáková (CD Clarinos de La Laguna Tenerife, Španielsko) 148, 7. Nikola Dudášová (PEAC Pécs, Maďarsko) 118, 8. Angelika Slamová (Arka Gdyňa, Poľsko) 104, 9. Terézia Páleníková (Innova-TSN CB Leganés, Španielsko) 94, 10. Dominika Drobná (BAM Poprad) 37 bodov



Tréner roka: 1. Natália Hejková (ZVVZ USK Praha) 191, 2. Michal Madzin (Patrioti Levice a asistent trénera mužskej reprezentácie) 73, 3. Juraj Suja (MBK Ružomberok a tréner ženskej reprezentácie) 68, 4. Peter Jankovič (Piešťanské Čajky a asistent trénera ženskej reprezentácie) 49, 5. Maroš Kováčik (reprezentantky Poľska) 38 bodov



Mládežnícky tréner roka: 1. Karol Wimmer (Inter Bratislava) 139, 2. Miloslav Michálik (BK ŠKP 08 Banská Bystrica) 87, 3. Roman Ivan (Inter Bratislava) 53 bodov



Chlapčenský talent roka: 1. Timotej Malovec (Inter Bratislava) 142 bodov



Dievčenský talent roka: 1. Nataša Taušová (BAM Poprad) 41 bodov



Najlepší rozhodca roka: (na základe hodnotenia Združenia basketbalových rozhodcov/ZBR): Zdenko Tomašovič



Historický prehľad víťazov ankety Basketbalista roka:



Ženy – muži



1971 Eva Petrovičová – muža nevyhlásili



1972 Eva Petrovičová - Marián Kotleba



1973 Eva Petrovičová - Ivan Chrenka



1974 Božena Miklošovičová - Peter Chrenka



1975 Yvetta Polláková - Stanislav Kropilák



1976 Božena Miklošovičová - Stanislav Kropilák



1977 Božena Miklošovičová - Stanislav Kropilák



1978 Eva Piršelová - Stanislav Kropilák



1979 Irena Rajniaková - Stanislav Kropilák



1980 Irena Rajniaková - Stanislav Kropilák



1981 Beata Renertová - Stanislav Kropilák



1982 Zora Brziaková - Stanislav Kropilák



1983 Alena Kašová - Stanislav Kropilák



1984 Alena Kašová - Stanislav Kropilák



1985 Irena Rajniaková - Juraj Žuffa



1986 Erika Dobrovičová - Juraj Žuffa



1987 Anna Janoštinová - Oto Matický



1988 Anna Janoštinová - Oto Matický



1989 Erika Dobrovičová - Oto Matický



1990 Iveta Bieliková - Jozef Michalko



1994 Erika Dobrovičová - Oto Matický



1995 Andrea Kuklová - Oto Matický



1996 Iveta Bieliková - Oto Matický



1997 Anna Kotočová - Marek Andruška



1998 Andrea Kuklová - Richard Petruška



1999 Alena Kováčová - Richard Petruška



2000 Anna Kotočová - Richard Petruška



2001 Alena Kováčová - Martin Rančík



2002 Alena Kováčová - Martin Rančík



2003 Zuzana Žirková - Štefan Svitek ml.



2005 Zuzana Žirková - Anton Gavel



2007 Zuzana Žirková - Radoslav Rančík



2008 Zuzana Žirková - Radoslav Rančík



2009 Zuzana Žirková - Radoslav Rančík



2010 Zuzana Žirková - Anton Gavel



2011 Lucia Kupčíková – Anton Gavel



2012 Lucia Kupčíková – Anton Gavel



2013 Lucia Kupčíková – Radoslav Rančík



2014 Zuzana Žirková – Radoslav Rančík



2015 Zuzana Žirková – Radoslav Rančík



2016 Žofia Hruščáková – Radoslav Rančík



2017 Žofia Hruščáková – Radoslav Rančík



2018 Barbora Bálintová – Kyle Kuric



2019 Barbora Bálintová – Vladimír Brodziansky



2020 Barbora Bálintová – Vladimír Brodziansky



2021 Barbora Bálintová – Vladimír Brodziansky







V rokoch 1991 - 1993, 2004 a 2006 sa anketa neuskutočnila.

Bratislava 19. júna (TASR) – Anketa Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) Basketbalista roka má za rok 2021 rovnakých víťazov, ako tomu bolo aj v jej predošlej edícii. Štvrtý rok po sebe triumfovala medzi ženami Barbora Bálintová, medzi mužmi sa z tretieho triumfu v sérii radoval Vladimír Brodziansky. V oboch hlavných kategóriách dostalo hlasy po 27 mužov aj žien.Dvadsaťsedemročná rozohrávačka Bálintová má za sebou turbulentnú sezónu, ktorú sprevádzali zranenia a tiež post-koronavírusové ťažkosti. Z toho dôvodu nebola Bálintová k dispozícii reprezentačnému tímu na minuloročných majstrovstvách Európy, Slovensko na nich obsadilo 13. miesto. Na klubovej scéne má za sebou prvú sezónu v českom ZVVZ USK Praha, podľa očakávania s ním získala ligový titul. V Európskej lige (Eurolige) jej spolu s víťazkou kategórie Trénerka roka, Natáliou Hejkovou, tesne ušla medaila. Na Final Four v Istanbule obsadili konečnú 4. priečku.povedala pre TASR Bálintová.Dvadsaťosemročný pivot Brodziansky uzavrel druhý rok v španielskom Joventute Badalona. Brodziansky potvrdil príslušnosť k európskej špičke, klubu dopomohol k zisku tretieho miesta v najvyššej súťaži a udržaniu miesta v Európskom pohári (Eurocupe). V závere sezóny ho vyradilo z hry zranenie. V reprezentačnom drese sa výraznou mierou podieľal na tom, že sa Slovensko premiérovo predstavilo vkvalifikácii na majstrovstvá sveta 2023. V súčasnosti sa špekuluje o jeho prestupe do tureckého Basaksehiru Istanbul.vyjadril sa Brodziansky v predpripravenej videodokrútke.V kategórii Tréner roka podľa očakávania triumfovala Natália Hejková, víťazkou ankety je už 21-krát. Túto poctu získala predtým v rokoch 1990, 1994 - 2003 (10-násobná šnúra), potom 2007 a 2008, znova 2014 až 2021 (osemkrát za sebou). Legendárna trénerka a členka Siene slávy Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) získala pre USK Praha dvanásty ligový titul v rade, do svojej zbierky pridala už 25. majstrovský titul. V Eurolige nedosiahla na medailu, čo je aj jeden z motívov pokračovania na lavičke českého tímu.vyhlásila Hejková.Mládežníckym trénerom roka sa stal Karol Wimmer z Interu Bratislava.patria dlhodobo k suverénom v mládežníckych kategóriách, v nedávno skončenom ročníku triumfovali v kategóriách juniori, kadeti a žiaci. Na striebro dosiahli v starších žiakoch a starších minižiakoch, v mladších žiakoch získali bronz.Chlapčenským talentom roka sa stal Timotej Malovec, reprezentant Slovenska prednedávnom prestúpil do srbského KK Mega Basket. Medzi dievčatami zvíťazila Nataša Taušová. Najlepším rozhodcom sa na základe hodnotenia Združenia basketbalových rozhodcov stal Zdenko Tomašovič. V 3x3 basketbale sa z celkového triumfu radovali Samuel Volárik a Ema Mihaljevičová.Sieň slávy slovenského basketbalu sa rozšírila o ďalšie štyri mená, celkovo už má 27 členov. V rámci vyhlásenia ankety o najlepšieho basketbalistu roka za rok 2021 do nej pribudli Oľga Blechová-Bártová, niekdajšia opora Slovana Bratislava, držiteľka striebornej medaily z ME 1954 a bronzu z ME 1956. Spolu s ňou je už súčasťou aj Ľudmila Gajdošová-Králiková, taktiež hráčka Slovana Bratislava, strieborná z ME 1976 a členka tímu Československa, ktorý na OH v Montreale 1976 obsadil 4. miesto.Z mužov je už oficiálne súčasťou Siene slávy Justín Sedlák, účastník OH v Montreale 1976, získal bronz na ME 1981, vynikol najmä v Interi Bratislava (čs. majster 1979 i 1980) a v BK Pezinok (majster SR 1993), neskôr bol tréner - aj reprezentácie SR. K nemu sa pridal Rudolf Vraniak, kapitán Iskry Svit, majstra Československa 1961, reprezentant, v čs. lige odohral 15 sezón, potom bol vo Svite uznávaný tréner až do roku 1998.