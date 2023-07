Basketbalistami roka 2022 sa stali Páleníková a Brodziansky

Najlepší basketbalisti Slovenska 2022 podľa ankety SBA (za menom sú v zátvorkách uvedené ich kluby na konci sezóny 2022/2023):



Muži:

1. Vladimír Brodziansky (Joventut Badalona/Šp.) 18,72 percenta,

2. Mário Ihring (Syntainics MBC Weissenfels/Nem.) 13,89%,

3. Šimon Krajčovič (Eisbären Bremerhaven/Šp.) 12,80%,

4. Jakub Mokráň (BK Opava/ČR) 9,48%,

5. Michael Fusek (Spišskí Rytieri) 7,09%,

6. Timotej Malovec (OKK Belehrad/Srb.) 6,76%,

7. Matej Majerčák (NH Ostrava/ČR) 5,83%,

8. Martin Bachan (Patrioti Levice) 4,37%,

9. Jakub Petráš (BC Geosan Kolín/ČR) 3,39%,

10. Kyle Kuric (FC Barcelona/Šp.) 2,83%



Ženy:

1. Terézia Páleníková (UNI Girona/Šp.) 14,79%,

2. Barbora Wrzesiňská (ZVVZ USK Praha/ČR) 14,42%,

3. Miroslava Mištinová (MB Zaglebie Sosnowiec/Poľ.) 14,02%,

4. Ivana Jakubcová (UFAB 49 Angers/Fr.) 12,76%,

5. Sabína Oroszová (Uni Győr/Maď.) 11,88%,

6. Žofia Hruščáková (Slávia Banská Bystrica) 7,97%,

7. Nikola Dudášová (Atomerőmű KSC Szekszárd/Maď.) 7,90%,

8. Anna Jurčenková (Piešťanské Čajky) 7,01%,

9. Natália Martišková (Piešťanské Čajky) 3,51%,

10. Radka Stašová (Alter Enersun Al-Qázeres/Šp.) 3,36%

Tréner roka: Natália Hejková (ZVVZ USK Praha)



Mládežnícky tréner roka: Karol Wimmer (BK Inter Bratislava)



Chlapčenský talent roka: Timotej Malovec (OKK Belehrad/Srb.)



Dievčenský talent roka: Nataša Taušová (Piešťanské Čajky)



Rozhodca roka: Zdenko Tomašovič



Hráč roka v 3x3 basketbale: Samuel Volárik



Hráčka roka v 3x3 basketbale: Lucia Lüttmerdingová







Historický prehľad víťazov ankety Basketbalista roka:



Ženy – muži



1971 Eva Petrovičová – muža nevyhlásili



1972 Eva Petrovičová - Marián Kotleba



1973 Eva Petrovičová - Ivan Chrenka



1974 Božena Miklošovičová - Peter Chrenka



1975 Yvetta Polláková - Stanislav Kropilák



1976 Božena Miklošovičová - Stanislav Kropilák



1977 Božena Miklošovičová - Stanislav Kropilák



1978 Eva Piršelová - Stanislav Kropilák



1979 Irena Rajniaková - Stanislav Kropilák



1980 Irena Rajniaková - Stanislav Kropilák



1981 Beata Renertová - Stanislav Kropilák



1982 Zora Brziaková - Stanislav Kropilák



1983 Alena Kašová - Stanislav Kropilák



1984 Alena Kašová - Stanislav Kropilák



1985 Irena Rajniaková - Juraj Žuffa



1986 Erika Dobrovičová - Juraj Žuffa



1987 Anna Janoštinová - Oto Matický



1988 Anna Janoštinová - Oto Matický



1989 Erika Dobrovičová - Oto Matický



1990 Iveta Bieliková - Jozef Michalko



1994 Erika Dobrovičová - Oto Matický



1995 Andrea Kuklová - Oto Matický



1996 Iveta Bieliková - Oto Matický



1997 Anna Kotočová - Marek Andruška



1998 Andrea Kuklová - Richard Petruška



1999 Alena Kováčová - Richard Petruška



2000 Anna Kotočová - Richard Petruška



2001 Alena Kováčová - Martin Rančík



2002 Alena Kováčová - Martin Rančík



2003 Zuzana Žirková - Štefan Svitek ml.



2005 Zuzana Žirková - Anton Gavel



2007 Zuzana Žirková - Radoslav Rančík



2008 Zuzana Žirková - Radoslav Rančík



2009 Zuzana Žirková - Radoslav Rančík



2010 Zuzana Žirková - Anton Gavel



2011 Lucia Kupčíková – Anton Gavel



2012 Lucia Kupčíková – Anton Gavel



2013 Lucia Kupčíková – Radoslav Rančík



2014 Zuzana Žirková – Radoslav Rančík



2015 Zuzana Žirková – Radoslav Rančík



2016 Žofia Hruščáková – Radoslav Rančík



2017 Žofia Hruščáková – Radoslav Rančík



2018 Barbora Bálintová – Kyle Kuric



2019 Barbora Bálintová – Vladimír Brodziansky



2020 Barbora Bálintová – Vladimír Brodziansky



2021 Barbora Bálintová – Vladimír Brodziansky



2022 Terézia Páleníková – Vladimír Brodziansky







v rokoch 1991 - 1993, 2004 a 2006 sa anketa neuskutočnila.



Bratislava 14. júla (TASR) - Anketa Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) Basketbalista roka spoznala svojich víťazov za rok 2022. Medzi ženami premiérovo triumfovala Terézia Páleníková, u mužov vyhral štvrtý rok za sebou rovnaký hráč - Vladimír Brodziansky. U laureátov rozhodla o celkovom poradí percentuálna úspešnosť súčtu hlasov v tradičnej ankete a v hlasovaní odbornej verejnosti.Čoskoro 28-ročná Páleníková má za sebou úspešnú sezónu nielen na klubovej scéne, ale aj v reprezentačnom drese. V rámci Španielska sa počas leta presunula z Leganesu do Tenerife a na konci sezóny si vyskúšala ešte pôsobenie v euroligovom UNI Girona. Okrem toho patrila k líderkám reprezentačného tímu Slovenska na majstrovstvách Európy v Slovinsku a Izraelu. Nielen svojimi výkonmi prispela ku konečnému 12. miestu.Dvadsaťdeväťročný Brodziansky prežil vcelku náročné mesiace, keď až dvakrát zmenil dres. Najskôr neodolal vábeniu tureckého Basaksehiru Istanbul a neskôr podpísal krátkodobý kontrakt so slávnym Partizanom Belehrad. Cez dve krajiny a rôzne súťaže sa napokon vo februári vrátil tam, kde hral aj v sezóne 2021/2022 – do španielskeho Joventutu Badalona. Slovenský pivot stále potvrdzuje príslušnosť k európskej špičke, s tímom sa dostal do semifinále Európskeho pohára (Eurocup) a v rovnakej fáze play off sa predstavil aj v najvyššej španielskej súťaži. Teraz chce v reprezentačnom drese Slovenska pomôcť k postupu z tretej fázy predkvalifikácie ME 2025.V kategórii Tréner roka podľa očakávania obhájila triumf Natália Hejková, víťazkou ankety sa stala už 22-krát. Túto poctu získala predtým v rokoch 1990, 1994 - 2003 (10-násobná šnúra), potom 2007 a 2008, znova 2014 až 2022 (deväťkrát za sebou). Legendárna trénerka a členka Siene slávy Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) získala pre USK Praha trinásty ligový titul v rade, do svojej zbierky pridala už 26. majstrovský titul. V tamojšej Chance ŽBL prekonala so svojím tímom rekord v počte víťazstiev za sebou. V Eurolige mala na dosah na domácom Final Four cenný kov, ale napokon jej medaila len tesne ušla.Kategória Talent roka mala rovnakých víťazov ako pred rokom, medzi chlapcami triumfoval Timotej Malovec a u dievčat Nataša Taušová. Najlepším rozhodcom sa stal Zdenko Tomašovič. V 3x3 basketbale sa hráčom roka stal Samuel Volárik, hráčkou Lucia Lüttmerdingová.Do Siene slávy slovenského basketbalu uviedli tri osobnosti, aktuálne už má 30 členov. V rámci vyhlásenia ankety o najlepšieho basketbalistu roka za rok 2022 do nej pribudlq Zora Gorel Brziaková, majsterka Európy 1983, účastníčka OH 1988 v Soule (8. miesto) a MS 1990 (4. miesto), päťnásobná účastníčka ME žien 1983 až 1991 (striebro 1989), v tíme Sparta Praha 2-krát majsterka Československa (1986, 1987) a dvakrát bola vo výbere Európy (1985).Súčasťou siene je tiež Anna Kotočová, trojnásobná olympionička (Soul 1988 – 8. miesto, Barcelona 1992 – 6. miesto, Sydney 2000 – 7. miesto), ktorá hrala aj na štyroch MS (v Sovietskom zväze 1986 – 4. miesto, v Malajzii 1990 – 4. miesto, Austrália 1994 – 5. miesto, Nemecko 1998 – 8. miesto). Je aj sedemnásobná účastníčka ME 1985 až 1999, má z nich tri medaily (striebro 1989, bronz 1993, striebro 1997), s tímom CJM Bourges je trojnásobná šampiónka Európskej ligy (1997, 1998 a 2001) a víťazka Pohára L. Ronchettiovej (1995), zároveň je najlepšia basketbalistka Slovenska v 20. storočí a štyrikrát (1987, 1988, 1997 a 2000) sa stala víťazkou ankety.Z mužov je už súčasťou Siene Slávy Pavol Bojanovský, bronzový medailista z ME 1977 i Svetovej letnej univerziády 1977, účastník MS 1978 (9. miesto) a OH 1980 (9. miesto), štvornásobný majster Československa (1975 s Duklou Olomouc, 1979, 1980, 1983 s Interom Bratislava, čs. reprezentant 1974 – 1980.