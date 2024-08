Basketbalisti Ameriky zdolali Francúzov, súhrn konečného poradia

Basketbal - muži



finále:



Francúzsko - USA 87:98 (41:49)



najviac bodov: Wembanyama 26, Yabusele 20, De Colo 12 - Curry 24, Booker a Durant po 15

o 3. miesto:



Nemecko – Srbsko 83:93 (38:46)



Najviac bodov: F. Wagner 18, M. Wagner 16, Schröder 13 - Jokič 19 (12 doskokov, 11 asistencií), Micič 19, Bogdanovič 16

konečné poradie OH 2024: 1. USA, 2. Francúzsko, 3. Srbsko, 4. Nemecko, 5. Kanada, 6. Austrália, 7. Brazília, 8. Grécko, 9. Južný Sudán, 10. Španielsko, 11. Japonsko, 12. Portoriko

Paríž 10. augusta (TASR) - Americkí basketbalisti obhájili titul olympijských šampiónov. V parížskom finále v sobotu zdolali domácich Francúzov 98:87. Pripísali si piaty triumf v sérii a sedemnásty celkovo. Kľúčovou osobnosťou duelu bol 36-ročný veterán Stephen Curry, ktorý dal 24 bodov, keď v úplnom závere premenil štyri trojky.Duel bol reprízou finále spred troch rokov z Tokia, no Američanom tentokrát nechýbala ani jedna z najväčších hviezd NBA. Kevin Durant získal štvrté zlato spod piatich kruhov a osamostatnil sa na čele najúspešnejších amerických basketbalistov olympijskej histórie. Najlepší strelec histórie NBA LeBron James pridal do zbierky tretie zlato, má aj bronz z Atén. Curry vybojoval vôbec prvú olympijskú medailu, na konte mal doteraz iba dva tituly majstra sveta.Zápas mal vyrovnaný priebeh do polovice druhej štvrtiny, keď Francúzi viedli 27:26, ale Američania si ešte do prestávky dokázali vypracovať náskok desiatich bodov. V tretej desaťminútovke viedli obhajcovia titulu aj o 14, no domáci začali pomaly okresávať manko a tri minúty pred koncom znížili na rozdiel jediného koša (79:82). Lenže práve vtedy zaúradoval Curry prvou zo svojich štyroch trojok v záverečnej trojminútovke. Celkovo premenil dlhoročný líder Golden State 8 z 12 pokusov spoza oblúka. Najlepší strelec tokijského finále Durant pridal 15 bodov, rovnako ako Devin Booker.Najviac za Francúzsko dal nováčik roka v NBA a draftová jednotka roku 2023 Victor Wembanyama, nestačilo však ani jeho 26 bodov. Američania mali stopercentné šestky 8/8, kým Francúzi premenili 10 zo 17. Víťazi prestrieľali súpera aj spoza oblúka 18:9.