Basketbalisti BC Komárno zdolalo Levice 87:81

finále play off Niké SBL – druhý zápas /na 4 víťazstvá/:

BC Komárno – Patrioti Levice 87:81 (46:34)



Komárno: Gašič 22, Gatling 17, Markovič 12, Djordjevič 7, Danielič 0 (Stuckey 19, Volárik 6, Pipíška 4, Dolník 0)

Levice: Kneževič 14, McCallum 13, Bachan 12, Bojanovský 8, van Oostrum 5 (Kovac a Lapornik po 9, Padgett 6, Abrhám 5)

TH: 19/15 – 23/17, fauly: 23:19, trojky: 12:8, rozhodovali: Tomašovič, Zubák, Bartoš, štvrtiny: 13:21, 33:13, 17:25, 24:22, 1000 divákov.



/stav série: 2:0/

Hlasy po zápase:

Komárno 10. mája (TASR) - Basketbalisti BC Komárno sú opäť o krok bližšie k triumfu v Niké Slovenskej basketbalovej lige. V druhom finálovom stretnutí zvíťazili doma nad Patriotmi Levice 87:81 a v sérii vedú už 2:0 na zápasy.Domácich nasmeroval v stredu k výhre 22 bodmi Luka Gašič, najlepší strelec Komárna. Tretí duel série hranej na štyri víťazstvá sa uskutoční v sobotu 13. mája o 18.00 h v levickej športovej hale.Druhá finálová konfrontácia Komárna s Levicami sa niesla v diametrálne odlišnom duchu ako úvodný súboj. Hostia sa poučili z chýb a do diania na palubovke vstúpili mimoriadne dominantným spôsobom. Podkošový priestor sa stal ich doménou a v 7. minúte viedli 15:0. Streleckú mizériu domácich prelomil Volárik a tento moment akoby rozviazal jeho tímu ruky. Komárno odpovedalo bodovým úsekom 11:4, podarilo sa mu stiahnuť na jednociferný rozdiel a razom sa zmenilo aj momentum zápasu. Prvú štvrtinu síce prehralo 13:21, ale zlepšený herný prejav si prenieslo aj do druhej časti. Domáci tlak totiž pokračoval a v 4. minúte z toho bol vyrovnaný stav 24:24. Neskôr sa k tomu pridala podobná šnúra ako v podaní Levíc, "diabli" zaznamenali 12 bodov v rade a razom boli v dvojcifernom vedení oni. Na polčas mohli tak ísť oveľa spokojnejší, na tabuli svietil stav 46:34.Patrioti nespokojní s doterajším vývojom stretnutia to po prestávke zobrali do svojich rúk. Herne sa skoncentrovali a keď sa k tomu pridala úspešná streľba za tri body v podaní Lapornika s Kneževičom, tak sa sily a skóre opäť vyrovnávali. Napokon z toho bola 9-bodová šnúra, po ktorej sa po dlhšom čase dostali hostia do vedenia. Komárno sa pomerne rýchlo vrátilo ku svojmu hernému konceptu, Stuckey zase raz nasmeroval domáci tím do priaznivého stavu. Pred štvrtou štvrtinou z toho bol 4-bodový náskok – 63:59. Záverečná časť odštartovala úspešnou trojkovou streľbou na oboch stranách palubovky, o čosi lepšie z nej vychádzali hostia, keď ich ťahal Kneževič. S ubúdajúcim časom to bol obrovský súboj o každú loptu a bod. Domáci mali pevnejšie ruky a presnejšiu ruku, čo znamenalo zisk druhého bodu vo finálovej sérii.Zlatko Jovanovič, tréner Komárna:Luka Gašič, hráč Komárna:Michal Madzin, tréner Levíc:Ben Kovac, hráč Levíc: