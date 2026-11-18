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Basketbalisti BC Slovan Bratislava zvíťazili nad Svitom
Na konte majú 16 bodov a delia sa o čelo tabuľky s Levicami, odohrali však o jeden zápas viac.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Basketbalisti BC Slovan Bratislava zvíťazili v stredajšom predohrávanom stretnutí 14. kola Tipos SBL nad Svitom vysoko 102:76 a zaznamenali piatu výhru v sérii. Na konte majú 16 bodov a delia sa o čelo tabuľky s Levicami, odohrali však o jeden zápas viac.
Tipos SBL - predohrávka 14. kola:
BC Slovan Bratislava – Iskra Svit 102:76 (58:40)
Najviac bodov: Bluiett a Pavelka po 15, Kováč 12 - Roberts 20, Biel 17, Barnes a Parsons po 11, 320 divákov
Tipos SBL - predohrávka 14. kola:
BC Slovan Bratislava – Iskra Svit 102:76 (58:40)
Najviac bodov: Bluiett a Pavelka po 15, Kováč 12 - Roberts 20, Biel 17, Barnes a Parsons po 11, 320 divákov