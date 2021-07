Basketbalisti Česka zdolali v dramatickom zauzlení Irán 84:78

Tokio 25. júla (TASR) - Českí basketbalisti vstúpili úspešne do bojov na olympijskom turnaji. V A-skupine vyhrali nad Iránom 84:73.



Čechom sa vydaril vstup do zápasu a po skvelej druhej štvrtine sa zdalo, že majú všetko pod kontrolou. Súper však v závere zabral a v jednom úseku sa dotiahol až na 4 body.



O olympijské medaily hrá 12 tímov v troch 4-členných skupinách. Do štvrťfinále postúpia po dve najlepšie družstvá plus dve z tretích miest.



A-skupina:



Irán - Česko 78:84 (30:46)