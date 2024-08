Basketbalisti Francúzska v prvom semifinále zdolali Nemcov 73:69

basketbal muži - semifinále:



Francúzsko - Nemecko 73:69 (18:25, 15:8, 23:17, 17:19)

najviac bodov: Yabusele 17, Cordinier 16, Wenbanyama 11 - Schröder 18, F. Wagner 10, Obst a Theis po 8



Paríž 8. augusta (TASR) - Francúzski basketbalisti si na domácej olympiáde v Paríži zahrajú o zlato. V prvom štvrtkovom semifinále zvíťazili nad Nemcami 73:69. Vo finále tak nastúpia rovnako ako pred troma rokmi v Tokiu, keď Američanom v súboji o zlato podľahli, hoci ich predtým v základnej skupine zdolali.Francúzi sa s úradujúcimi majstrami sveta stretli druhýkrát na turnaji, duel v základnej skupine Nemci vyhrali presvedčivo 85:71. Aj semifinále začali Nemci lepšie a v prvom polčase si vypracovali až desaťbodový náskok. No Francúzi podporovaní búrlivým publikom v tretej štvrtine duel otočili a vo štvrtej nepustili súpera ani raz do vedenia, hoci Nemci sa ešte aj v záverečnej minúte držali na odstupe jediného koša. Najlepším strelcom víťazov bol pivot Realu Madrid Guerschon Yabusele so 17 bodmi, najviac za Nemcov dal rozohrávač Brooklynu Dennis Schröder - 18.