Basketbalisti Interu a Spišských Rytierov spoznali súperov v ENBL

žreb skupinovej fázy ENBL 2024/2025:



A-skupina: SPIŠSKÍ RYTIERI (SR), BK Opava (ČR), CSO Voluntari (Rum.), Donar Groningen (Hol.), Dziki Varšava (Poľ.), Newcastle Eagles (V. Brit.), Spartak Pleven (Bul.), Tartu Ulikool Maks&Moorits (Est.), Valmiera Glass ViA (Lot.)



B-skupina: INTER BRATISLAVA (SR), Bakken Bears (Dán.), Bamberg Baskets (Nem.), Basket Brno (ČR), Bristol Flyers (V. Brit.), Dinamo Bukurešť (Rum.), Fyllingen BBK (Nór.), Keila Coolbet (Est.), Legia Varšava (Poľ.)

Bratislava 24. júla (TASR) - Dvaja zástupcovia najvyššej slovenskej súťaže sa premiérovo zúčastnia na štvrtom ročníku Európskej severskej basketbalovej ligy (ENBL). Inter Bratislava a Spišskí Rytieri v stredu spoznali súperov v skupinovej fáze.Celkovo sa v ENBL predstaví 18 účastníkov z 12 krajín. Pred žrebom rozdelili tímy do skupín na základe umiestnenia v predchádzajúcom ročníku súťaže, zároveň platilo pravidlo o jednom účastníkovi z danej krajiny a snahou bolo vytvoriť približne rovnaké skupiny z pohľadu sily klubov.Spišskí Rytieri dostali do A-skupiny mnohé zaujímavé tímy, jednoznačne najznámejším je minuloročný majster Česka - Opava. Čeliť budú historicky najúspešnejšiemu klubu Veľkej Británie Newcastleu Eagles. Z Bulharska to bude Spartak Pleven, Poľsko zastupuje Dziki Varšava. Príde aj na stret s rumunským Voluntari, respektíve holandským Groningenom. Okrem toho si "Novovešťania" zmerajú sily s vicemajstrom Estónska Tartu a lotyšskou Valmierou.povedal pre portál basketliga.sk tréner Spišiakov Teo Hojč.Inter Bratislava sa predstaví v B-skupine a pri svojej premiére v tejto súťaži bude čeliť atraktívnym súperom. Lákadlom je napríklad nemecký Bamberg, ktorého hlavným trénerom je ex-reprezentant Slovenska Anton Gavel. Stretne sa aj s aktuálnym šampiónom ENBL dánskym Bakken Bears. Regionálne blízko bude súboj s českým Brnom. Zaujímavý bude duel so súčasným majstrom Nórska Fyllingenom. Mimo týchto klubov budú ďalšími súpermi "žlto-čiernych" rumunské Dinamo Bukurešť, britský Bristol, estónska Keila a poľská Legia Varšava." vyjadril sa k žrebu kouč Interu Aramis Naglič.V polovici augusta bude známy definitívny rozpis zápasov štvrtej sezóny ENBL, už teraz je však jasné, že úvodné stretnutia sa v oboch skupinách uskutočnia na prelome septembra a októbra. Celkovo odohrajú Inter a Rytieri po štyri stretnutia doma a vonku, skupinová fáza by sa mala uzatvoriť na začiatku februára. Do play off postúpia z každej skupiny štyria najlepší, "vyraďovačka" sa hrá systémom doma-vonku a víťaz bude známy v apríli 2025.