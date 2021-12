New York 18. decembra (TASR) - Americkí basketbalisti Kevin Durant a Kyrie Irving sú na covidovej listine NBA. Ich klub Brooklyn Nets to potvrdil v sobotu. Za týždeň na zoznam pribudlo z tohto tímu už deväť hráčov vrátane Paula Millsapa, LaMarcusa Aldridga či Jamesa Hardena.



Ani jeden by do najbližšieho zápasu proti Orlandu nezasiahol. Duranta trápi zranenie pravého členka a Irving ako nezaočkovaný hráč nemôže podľa zákonov mesta New York nastúpiť na domáce stretnutia. Durant získal v predchádzajúcich troch zápasoch 116 bodov, Irving v tejto sezóne ešte nehral, do tímu sa vrátil v sobotu a k dispozícii má byť na zápasy na palubovkách súperov. Informácie priniesla agentúra AFP.