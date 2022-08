Basketbalisti Komárna sa v úvode stretnú so Škrljevom

Program BC Komárno v C-skupine Alpsko-jadranského pohára:



12. októbra: BC Komárno – KK Adra Oil Škrljevo (Chor.)



19. októbra: Kapfenberg Bulls (Rak.) * – BC Komárno



26. októbra: BC GEOSAN Kolín (ČR) – BC Komárno



23. novembra: KK Adra Oil Škrljevo (Chor.) – BC Komárno



30. novembra: BC Komárno – Kapfenberg Bulls (Rak.) * 14. decembra: BC Komárno – BC GEOSAN Kolín (ČR)







Program Spišských Rytierov v D-skupine Alpsko-jadranského pohára:







12. októbra: SCM Ohma Temešvár (Rum.) – Spišskí Rytieri



19. októbra: Spišskí Rytieri – KK Rogaška (Slov.)



25. októbra: KK Zabok (Chor.) – Spišskí Rytieri



27. októbra: KK Rogaška (Slov.) – Spišskí Rytieri



23. novembra: Spišskí Rytieri – SCM Ohma Temešvár (Rum.)



14. decembra: Spišskí Rytieri – KK Zabok (Chor.)







Pozn.: Kapfenberg * bude v prípade postupu z kvalifikácie do skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA nahradený iným tímom



Bratislava 25. augusta (TASR) – Nadnárodná basketbalová súťaž Alpsko-jadranský pohár pozná kalendár skupinovej fázy. BC Komárno odštartuje účinkovanie v C-skupine domácim stretnutím proti chorvátskemu Škrljevu, Spišskí Rytieri v rámci D-skupiny cestujú do rumunského Temešváru. Obe stretnutia sú na programe 12. októbra.Pre mnohé tímy v C-skupine to bude premiéra v Alpsko-jadranskom pohári, vrátane „diablov“. Spolu s nimi sa predstaví v skupine Kolín, Škrljevo a Kapfenberg. U rakúskeho tímu platí, že si túto súťaž zahrá v prípade, že sa mu podarí dostať do skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA (FIBA Europe Cup).Spišských Rytierov vyzve v D-skupine rumunský Temešvár, ktorý štartuje na tzv. voľnú kartu. Menoslov účastníkov dopĺňajú navrátilci do tejto súťaže, a to Zabok a Rogaška. Skupinová fáza Alpsko-jadranského pohára odštartuje 12. októbra, záverečné stretnutia sú na programe 14. decembra. Z každej skupiny postupujú do štvrťfinále tímy na prvých dvoch miestach.