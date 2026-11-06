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Basketbalisti Komárna prehrali nad Slovanom Bratislava
BC Komárno – BC Slovan Bratislava 75:88 (32:42)
Autor TASR
Komárno 6. novemebra (TASR) - Basketbalisti BC Komárno prehrali v 8. kole Tipos SBL s BC Slovan Bratislava 75:88.
Tipos SBL - 8. kolo:
BC Komárno – BC Slovan Bratislava 75:88 (32:42)
Najviac bodov: Newman 17, Keyes 16, Dubinski 10 - Pavelka 11, Buchanan a Skeens po 10
BC Komárno – BC Slovan Bratislava 75:88 (32:42)
Najviac bodov: Newman 17, Keyes 16, Dubinski 10 - Pavelka 11, Buchanan a Skeens po 10