Basketbalisti Komárna vyhrali v prvom finálovom zápase v Leviciach

finále play off Niké SBL - prvý zápas /na 4 víťazstvá/:



Patrioti Levice - BC Komárno 69:85 (31:45)

Levice: Bachan a McCallum po 10, Kneževič 8, Bojanovský 6, Abrhám 0 (van Oostrum 18, Lapornik 8, Kovac 5, Padgett 4, Chaban, Krajčovič a Solčánsky 0)

Komárno: Gatling 13, Markovič 12, Danielič 9, Gašič 8, Djordjevič 6 (Stuckey 27, Volárik 6, Pipíška 4, Dolník, Foltín a Gergely 0)

TH: 26/17 – 14/7, fauly: 18:25, trojky: 8:14, rozhodovali: Kúkelčík, Ženiš, Bara, štvrtiny: 18:25, 13:20, 17:22, 21:18, 2300 divákov (vypredané).

/stav série: 0:1/

Levice 6. mája (TASR) - Basketbalisti BC Komárno víťazne vstúpili do finálovej série Niké Slovenskej basketbalovej ligy. V sobotu uspeli v prvom stretnutí na palubovke Patriotov Levice 85:69 a ujali sa vedenia 1:0 na zápasy.Najlepším strelcom hostí bol s 27 bodmi Demarkus Stuckey. Séria hraná na štyri víťazstvá pokračuje ďalším duelom v stredu 10. mája o 17.30 h v komárňanskej športovej hale.Počiatočná nervozita v úvodnom zápase finálovej série bola prirodzená, oba tímy nehrali strelecky tak, ako boli zvyknuté. Komárno sa z tejto situácie dostalo rýchlejšie, výrazne si pomohlo neomylnou streľbou za tri body a aj z pohľadu energie bolo na palubovke lepším tímom. Levičania sa naproti tomu herne a strelecky trápili, zatiaľ im v tomto smere nepomohol ani návrat Mihu Lapornika do zostavy. Na svojho súpera nemali adekvátnu odpoveď, už 8. minúte prehrávali 13:23, napokon upravili stav prvej štvrtiny na 18:25 zo svojho pohľadu. Druhá perióda sa niesla v totožnom duchu, hostia boli na tom vo všetkých ohľadoch lepšie a Patrioti sa ich len s ťažkosťou držali. Žiaden domáci nápor neprichádzal, preto po prvom polčase viedlo Komárno 45:31.Levice prišli po prestávke ako vymenené, tretiu štvrtinu otvorili úsekom 10:2, keď domácim vykresal miernu nádej na obrat Bachan a McCallum. Zmenu scenára však hostia rýchlo zmietli zo stola, herne sa vrátili k tomu, čo fungovalo a opäť bol z toho dvojciferný náskok. Akúkoľvek levickú nádej veľmi rýchlo pochovali, keď sa zase raz mohli oprieť o streľbu za tri body. Domáce šance na úspešne otvorenie finálovej série sa výrazne znižovali, do poslednej 10-minútovky sa išlo za stavu 48:67. Nič na tom nezmenila ani záverečná štvrtina, kde domáci len kozmeticky upravovali skóre. Komárno malo dianie pevne vo svojich rukách a zaslúžene si vybojovalo prvý finálový bod.Michal Madzin, tréner Levíc: "Devon van Oostrum, hráč Levíc: "Zlatko Jovanovič, tréner Komárna:Samuel Volárik, hráč Komárna: