Basketbalisti Levíc po výhre nad Komárnom znížili stav finálovej série

Patrioti Levice – BC Komárno 73:59 (33:31)



Levice: van Oostrum 19, Kneževič a McCallum po 10, Bachan 6, Bojanovský 0 (Abrhám 16, Kovac 10, Lapornik 2, Padgett 0)



Komárno: Markovič 18, Gašič a Gatling po 10, Djordjevič 5, Danielič 3 (Stuckey 7, Volárik 6, Pipíška 0)



TH: 18/15 – 12/10, Fauly: 17 - 24, Trojky: 10 - 5, Rozhodovali: Tomašovič, Ženiš, Margala, štvrtiny: 21:23, 12:8, 26:16, 14:12, 2100 divákov



/stav série – 1:2/



Levice 13. mája (TASR) – Basketbalisti Patriotov Levice zaznamenali vo finále Niké Slovenskej basketbalovej ligy prvé víťazstvo. V treťom stretnutí série s BC Komárno uspeli proti tomuto súperovi po výsledku 73:59. V sérii hranej na štyri víťazstvá znížili stav na 1:2 na zápasy. K úspechu domácich najvýraznejšie prispel Devon van Oostrum, autor 19 bodov. Ďalší duel je na programe v stredu 17. mája o 18.00 h v Komárne.Levice prejavili v úvode tretieho finálového zápasu odhodlanie urobiť niečo s doterajším negatívnym vývojom série o majstrovský titul, ale v trojkovej prestrelke s Komárnom ťahali za kratší koniec. Súper sa totiž rýchlo dostal do hernej pohody a sebavedomia, navyše to umocnil kolektívnym výkonom a zaslúžene viedol počas takmer celej prvej štvrtiny. Taktika domácich v tomto smere nebola účinná, ale McCallum to zobral do svojich rúk a stav stretnutia skorigoval na prijateľných 21:23 po prvej štvrtine. V ďalších minútach sa už obraz hry a dianie na palubovke zmenilo, upustilo sa od útočnej hry, skôr dostala slovo fyzická hra a boj o každú loptu. Z tohto scenára viac ťažili Patrioti, krok po kroku ukrajovali z manka, aj keď sa im strelecky nedarilo podľa predstáv. Dôležitým okamihom bol 128 sekúnd pred polčasovou prestávkou úspešný pokus van Oostruma, po dlhom čase dostal ním domácich do vedenia, ktoré sa podarilo udržať do konca druhej 10-minútovky – 33:31.Do druhého polčasu nastúpili Levičania s úplne iným nasadením na oboch stranách ihriska a najmä streleckou istotou. Naštartoval ju McCallum a so spoluhráčmi z toho bola napokon 12-bodová šnúra a stav 45:31 po 150 sekundách tretej štvrtiny. Komárno sa bodovo ozvalo po viac ako troch minútach, ale svojmu súperovi nedovolilo výraznejšie sa vzdialiť. Domáci tím si vstupom do tretej časti výrazne pomohol, z dodržiavania taktických pokynov sa úspešne darilo eliminovať silné zbrane hostí a k tomu všetkému sa podarilo túto časť zápasu zakončiť trojkou s klaksónom v podaní Abrháma, upravil ňou na 59:47. Záverečná perióda priniesla očakávaný tlak hráčov Komárna, ale k hre zo začiatku stretnutia sa už nedostali. Patrioti si už skúsene strážili svoj náskok a napokon dospeli k prvému finálovému víťazstvu.