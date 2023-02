Basketbalisti Levíc budú hrať proti Kyjevu o 3. miesto v skupine

6. kolo druhej fázy Európskeho pohára FIBA - J-skupina:



utorok 7. februára



17.30 Karhu Kauhajoki - Hapoel B-Cure Laser Haifa



streda 8. februára



19.30 BC Budiveľnik Kyjev – Patrioti Levice







Tabuľka J-skupiny:



1. Karhu 5 4 1 391:315 9



2. Kyjev 5 3 2 359:370 8



3. Haifa 5 2 3 376:383 7



4. Levice 5 1 4 367:425 6



Levice 7. februára (TASR) - Basketbalisti Patriotov Levice sa v stredu 8. februára o 19.30 h rozlúčia zápasom s ukrajinským BC Budiveľnik Kyjev s Európskym pohárom FIBA. Slovenský zástupca hrá vo svojom záverečnom vystúpení o druhé víťazstvo v J-skupine a zároveň tretiu priečku.Minulý týždeň priniesol "žlto-zeleným" dva druhy emócií. Najskôr tá pozitívna z premiérového víťazstva v druhej fáze, ktoré sa zrodilo na palubovke izraelskej Haify (74:64) a po ktorom zostala postupová šanca živá. Hneď o deň na to ich nepotešilo Karhu, keď doma prekvapujúco zaváhalo s Kyjevom a nádeje na pokračovanie v súťaži sa rozplynuli. V hre aspoň zostáva tretia priečka, k dosiahnutiu tejto méty stačí víťazstvo nad Budiveľnikom.nechal sa počuť pre TASR tréner Michal Madzin.Tak ako Kyjev zobral Leviciam postupové nádeje pred týždňom, môže slovenský zástupca uskutočniť rovnakú vec svojmu najbližšiemu súperovi. Na oboch stranách je badateľná motivácia pred posledným zápasom v J-skupine.vyjadril sa rozohrávač Draško Kneževič.Keďže nejde už o postup do štvrťfinále, ale "iba" o tretie miesto, natíska sa otázka, či dá kouč Patriotom väčší priestor hráčom, ktorí v nedávnej minulosti absentovali so zraneniami:Prvá vzájomná konfrontácia sa skončila v polovici januára jednobodovou prehrou Levíc, čiže okrem súboja o umiestnenie sa hrá aj o to, aby mali s ďalším súperom kladnú bilanciu.myslí si Kneževič.dodal Madzin.