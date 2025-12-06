< sekcia Šport
Basketbalisti Levíc doma podľahli Komárnu, Prievidza zdolala Lučenec
V drese Komárna sa blysol 25 bodmi Američan Corey Kaydon Mckeithan, hostia si pripísali piatu výhru v sezóne a sú na 5. priečke.
Autor TASR
Bratislava 6. decembra (TASR) - Basketbalisti Levíc prehrali v 11. kole Tipos SBL svoj prvý ligový duel v aktuálnej sezóne. Patrioti v sobotu podľahli na domácej palubovke Komárnu 88:92. Štvornásobní úradujúci majstri nezvládli vo vyrovnanom súboji poslednú štvrtinu, v ktorej prehrali 16:22.
V drese Komárna sa blysol 25 bodmi Američan Corey Kaydon Mckeithan, hostia si pripísali piatu výhru v sezóne a sú na 5. priečke. Prievidza zvíťazila nad Lučencom 88:67 a pripísala si tretí triumf za sebou. Handlová doma zdolala Spišských Rytierov 93:85 a ukončila sériu šiestich prehier.
Nitrania zdolali BC Slovan Bratislava 85:63. V GoPass aréne ich za piatym víťazstvom v sérii potiahol najmä Američan Dimitrius Underwood s bilanciou 26 bodov a 13 doskokov. Nitra je na druhom mieste, Slovan prehral druhý zápas za sebou a je štvrtý.
Tipos SBL - 11. kolo:
BC Slovan Bratislava - Nitra Blue Wings 63:85 (30:36)
najviac bodov: Stevenson 20, Majerčák 11, Golian 8 - Underwood 26 (13 doskokov), Ikpe 15 (11 doskokov), Ragland 13, 1864 divákov.
BC Prievidza - BKM Mimel Lučenec 88:67 (40:27)
najviac bodov: Toussaint 20, Tolbert 16, Davontrey 12 - Yap 18, Brown 15, Beaubrun 9, 1676 divákov.
MBK Baník Handlová - Spišskí Rytieri 93:85 (42:35)
najviac bodov: Harris 22 (13 asistencií), McLaughlin 20, Kováčik 19 - Jefferson 18, Hill a Stevanovič (11 doskokov) po 16, 400 divákov.
Iskra Svit - Košice Wolves 87:78 (44:46)
najviac bodov: Witt 21 (10 doskokov), Jackson a Sullivan po 16 - John 24, Wolfe 16, Gaffney 15, 650 divákov.
Patrioti Levice - BC Komárno 88:92 (45:43)
najviac bodov: Carius a Wesson (10 doskokov) po 21, McGill 17 - Mckeithan 25, Ormiston 18, Gray 16 (11 doskokov), 1210 divákov.
