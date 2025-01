Basketbalisti Levíc potvrdili rolu favorita a zvíťazili nad NEXTGEN

Tipos SBL - 25. kolo:



NEXTGEN Slovakia - Patrioti Levice 65:82 (22:29)



Najviac bodov: Randuška 15, Urban 12, Solčanský 9 - Trice 23, Gamble 16, Terins 13, 108 divákov.







MBK Baník Handlová - Spišskí Rytieri 84:68 (43:28)



Najviac bodov: Smith 22, Pipíška 17, Knezevič 14 - Walker 23, Cohill a Hawkins 10, 450 divákov.







Iskra Svit - Inter Bratislava 92:95 (55:44)



Najviac bodov: Wilcox 28, Benjamin 23, Bledson 17 - Caruthers 30, Gunn 23, Stevenson 21, 500 divákov.







BKM Lučenec - Nitra Blue Wings 94:84 (46:45)



Najviac bodov: Harrell a Hollins 21, Johnson 19 (14 doskokov) - O´Bannon 20, Belikov a Keyshaun 16, 750 divákov.







BC Komárno - BC Prievidza 84:79 (51:33)



Najviac bodov: Rush 24, Tribble 22, Lukič 17 - Smith 27, Dean a Loving po 15.







Bratislava 22. januára (TASR) - Basketbalisti Levíc zvíťazili v 25. kole Tipos SBL na palubovke posledného NEXTGEN Slovakia 82:65. Patrioti si tak napravili chuť po zaváhaní v zápase so Spišskými Rytiermi a zostávajú na vedúcej priečke.Spišskí Rytieri naopak nenadviazali na domácu výhru s lídrom súťaže a aj pre nepodarenú druhú štvrtinu, ktorú prehrali 6:24, neuspeli v súboji s MBK Handlová 68:84. V tabuľke sú Spišiaci na 6. mieste, Handlová je s mankom troch výhier na druhej pozícii. Predposledná Iskra Svit siahala do poslednej chvíle na víťazstvo v stretnutí proti tretiemu Interu Bratislava, napokon mu však podľahla tesne 92:95.Basketbalisti BC Prievidza si pripísali už ôsmu prehru na súperových palubovkách, v stredajšom dueli podľahli Komárnu 79:84. Výrazný krok smerom k postupu do play-off spravili hráči Lučenca, v zápase proti Nitre Blue Wings triumfovali 94:84.