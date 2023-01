Basketbalisti Levíc prehrali s Karhu 55:86 a stále sú bez víťazstva

Európsky pohár FIBA – J-skupina:



Patrioti Levice – Karhu Kauhajoki 55:86 (31:28)



zostava a body Levice: Padgett 15, McCallum 10, van Oostrum 8, Bachan a Lapornik po 6 (Kovac 10, Abrhám, Chaban, Kotásek a Krajčovič 0) - najviac bodov – Karhu: Crockett 23, Kuany 15, Kantonen a Kaukiainen po 10



TH: 14/10 – 11/7, Fauly: 15 - 21, Trojky: 3 - 11, Rozhodovali: Karabilecen (Tur.), Jurjevič (Chor.), Praksch (Maď.), Štvrtiny: 15:13, 16:15, 8:32, 16:26, 1450 divákov.

Hlasy po zápase:



Michal Madzin, tréner Levíc: "Ťažko sa to hodnotí, pretože sme si to museli ´vyžrať´ do maxima, ktoré bolo asi možné. Išli sme do zápasu s tým, že chceme vyhrať. Vleteli sme do neho tak, že sme to plnili a bojovali za hranicou našich možností. Stálo to množstvo síl. Polčas ukázal nádej, v druhom sme stratili kontrolu nad našou hrou. Súper sa nakopol a ich valec nebolo možné zastaviť. Na konci sme museli pozerať na to, že o dva dni hráme ďalší zápas.



Ben Kovac, hráč Levíc: "Náročný zápas. Začali sme dobre, padalo málo bodov. Karhu nedávalo trojky, pričom sme vedeli, že toto je jeho špecialita. V druhom polčase sme vybuchli, dostávali sme trojky, nevracali sme sa do obrany, hlavy dole, žiadna energia. Už sme nehrali náš basketbal a zaslúžene sme prehrali.“



Janne Koskimies, tréner Karhu: "Prvý polčas nebol z nášho pohľadu zlý, aj keď sme v ňom prehrávali. Myslím si, že sme v tretej štvrtine súpera unavili. Ani raz sme ešte neprehrali a to hovorí o tom, že sa na tieto stretnutia pripravujeme dobre. Som nadšený z práce mojich hráčov, zaslúžia si kredit.“

Ďalší výsledok:



BC Budiveľnik Kyjev - Hapoel B-Cure Laser Haifa 81:79 (56:41)



Najviac bodov: Grant 23, Goodwin 12, Berhanemeskel a Bobrov po 9 – Jones 19, Simhon 17, Allen 15







Tabuľka J-skupiny:



1. Karhu 4 4 0 329:250 8



2. Haifa 4 2 2 312:309 6



3. Kyjev 4 2 2 294:308 6



4. Levice 4 0 4 293:361 4



Levice 25. januára (TASR) – Basketbalisti Patriotov Levice čakajú v J-skupine Európskeho pohára FIBA aj naďalej na prvé víťazstvo. Vo svojom štvrtom vystúpení prehrali doma s fínskym Karhu Kauhajoki hladko 55:86. V tabuľke tak zostali na poslednej priečke. Najbližšie sa predstavia v utorok 31. januára o 19.30 h na palubovke izraelského Hapoel B-Cure Laser Haifa.Hneď od úvodu bolo jasné, že sa nezopakuje scenár z úvodného merania síl v J-skupine. Levice si postrážili úvod a najmä svoju koncentráciu na oboch stranách palubovky. Veľmi produktívne hrala americká dvojica Padgett a McCallum, vo veľkej miere sa podpísala pod 8-bodový úsek Patriotov a vedenie v prvej štvrtine. Stačilo však pár momentov a Karhu ukázalo, prečo patrí v tabuľke tejto skupiny na prvú priečku, keď v podstate okamžite zmazalo manko. Domáci to ustáli, prvú štvrtinu vyhrali 15:13. Druhá 10-minútovka mnoho basketbalovej krásy nepriniesla, tímy sa predbiehali v zahadzovaní šancí a tak nik si ani nevedel vytvoriť náskok väčší ako jeden útok. Patrioti mali opäť lepší záver, van Oostrum v podstate s klaksónom upravil na 31:28.Karhu po prestávke nastúpilo s úplne odlišným nasadením, tvrdosťou a úspešnosťou streľby. Levice na to nevedeli vôbec reagovať, po 4 minútach prehrávali dvojciferným rozdielom a celkovo sa skončil tento úsek 2:20 v ich neprospech. Chvíľkovo prišlo zlepšenie, ale intenzita fínskeho tímu bola priveľkým sústom pre Patriotov. Z početného množstva chýb prichádzali nekompromisné tresty a tak sa išlo do poslednej časti za stavu 39:60 z pohľadu domácich. Karhu si už posledné minúty strážilo, Patrioti sa nezmohli na výraznejší odpor.