Basketbalisti Levíc prehrali v prvom zápase FIBA doma s Balkanom 83:91

Európsky pohár FIBA - D-skupina:



Patrioti Levice - BC Balkan Botevgrad 83:91 (33:43)



zostava a body Levíc: Bojanovský 22, Lapornik 21, Bachan 8, McCallum 7, Kotásek 4 (Wade-Chatman 14, Freeman 4, Kovac 3) - najviac bodov Balkani: Harrow 25, Suarez 22, Godfrey 16



TH: 20/15 – 12/9, fauly: 18:19, trojky: 12:8, štvrtiny: 23:20, 10:23, 18:25, 32:23, rozhodovali: Jovovič (Chor.), Grbič (Slov.), Nagy (Maď.), 800 divákov.

Levice 12. októbra (TASR) - Basketbalisti Patriotov Levice odštartovali účinkovanie v D-skupine Európskeho pohára FIBA neúspešne, na domácej palubovke prehrali v stredu s bulharským BC Balkan Botevgrad 83:91. Slovenskému zástupcovi nepomohlo k úspechu ani 22 bodov v podaní Borisa Bojanovského. Už o týždeň si môžu napraviť reputáciu, v stredu 19. októbra o 18.00 h sa predstavia na palubovke cyperského Keravnosu Strovolou.V úvode zápasu oba tímy nepremieňali ani jasné šance. Domácim sa ťažko presadzovalo do tesnej defenzívy Balkanu, ale postupne si našli cestu v ofenzíve. Potrebné sebavedomie dodal domácim McCallum, ktorý zavelil k 7-bodovej šnúre. Patrioti sa následne kolektívnym výkonom chytili a aj keď bulharský tím hrozil z diaľky, tak prvá štvrtina dopadla lepšie pre Levice, vyhrali ju 23:20. Druhá časť priniesla úplne odlišný priebeh. Silné individuality na strane Balkanu, najmä Harrow a Suarez ofenzívne dotiahli družstvo do výrazného bodového trháku. Levická defenzíva nebola v tejto fáze ideálna, ukázalo sa to aj na polčasovom skóre 33:43.Ani začiatok tretej štvrtiny nebol pre Patriotov ideálny, zlá koncentrácia a chyby v hre boli pre ich súpera vodou na mlyn. Manko tak začalo nebezpečne narastať a vidina víťazného vstupu do súťaže sa vzďaľovala. Keď už Levičania zapli v defenzíve, tak Balkan vysokou efektivitou v útoku odpovedal. Aj preto do poslednej 10-minútovky išli domáci za nepriaznivého stavu 51:68. Patrioti naznačili svoj potenciál v záverečnej štvrtine, keď dokázali úspešne pritlačiť na súpera a ešte ako-tak pomýšľať na víťazstvo. Náskok súpera stiahli na jednociferný rozdiel, ale nádej na drámu schladil okamžite Harrow. V koncovke už stíhacia jazda nič nezmenila na tom, že Patrioti odštartovali súťaž domácou prehrou.