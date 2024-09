Basketbalisti Levíc sa predstavia v kvalifikácii LM

Program kvalifikačného turnaja Ligy majstrov (18. – 22. septembra, Antalya/Tur.):



štvrťfinále – streda 18. septembra



13.00 h: Trepča – Keravnos BC



15.30 h: BC Kutaisi 2010 – PATRIOTI LEVICE



semifinále – piatok 20. septembra



13.00 h: ERA Basketball Nymburk – víťaz Trepča/Keravnos BC



15.30 h: Kalev/Cramo – víťaz BC Kutaisi 2010/PATRIOTI LEVICE

Antalya 17. septembra (TASR) – Už tretí rok za sebou stojí pred basketbalistami Patriotov Levice rovnaká výzva - prebojovať sa cez kvalifikáciu do skupinovej fázy Ligy majstrov. Zverenci trénera Michala Madzina sa opäť predstavia v tureckom stredisku Antalya, v tzv. majstrovskej vetve ich v stredu 18. septembra o 15.30 h čaká štvrťfinálový súboj s gruzínskym tímom BC Kutaisi 2010. Do hlavnej fázy postúpi iba víťaz turnaja.Pre úradujúceho majstra Slovenska tak prichádza prvý vrchol sezóny ešte pred štartom ligových súbojov, v podobnej situácii sa však nachádzajú aj ďalší účastníci kvalifikácie Ligy majstrov. "" vyjadril sa pre TASR tréner Levíc Michal Madzin.Patrioti sú už niekoľko rokov stabilnou súčasťou nadnárodných súťaží, najskôr to bol Alpsko-jadranský pohár, ktorý dokázali v roku 2022 vyhrať. Od rovnakého roku fungujú v súťažiach pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA), či už to je Liga majstrov alebo Európsky pohár FIBA. "" zdôraznil levický kormidelník.Oba tímy majú za sebou prípravu v rôznej dĺžke, slovenský zástupca sa pripravoval prevažne v tunajších podmienkach, zatiaľ čo jeho štvrťfinálový súper odohral niekoľko duelov v Lotyšsku. "" uviedol Madzin.Opäť to bude najskôr len o jednom zápase, pre neúspešného zo štvrťfinálového súboja sa účinkovanie v Antalyi skončí. Pri svojej prvej účasti v kvalifikácii LM sa Levice dostali do finále, pred rokom im vystavila vo štvrťfinále stopku cyperská Larnaka. Teraz budú v tzv. majstrovskej vetve čeliť najskôr aktuálnemu šampiónovi Gruzínska. "" priblížil kouč Patriotov najbližšieho súpera.Aj keď sa hrá na neutrálnej pôde, slovenského šampióna bude podporovať z tribún niekoľko desiatok fanúšikov. "" vyhlásil Madzin.Zatiaľ sa ani v jednom prípade tímu zo slovenskej SBL nepodarilo preniknúť do skupinovej fázy LM. Patrioti by tento fakt radi zmenili a podobne ako v prípade futbalistov Slovana Bratislava, tak aj oni by chceli spojiť slovenskú basketbalovú komunitu. "" dodal tréner Levíc.Ak by skončil jeho tím v akejkoľvek fáze kvalifikácie, tak ho na jeseň čaká skupina Európskeho pohára FIBA.