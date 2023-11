Basketbalisti Levíc sa rozlúčili so súťažou prehrou 83:92 s Katajou

Európsky pohár FIBA, muži – J-skupina:



Kataja Basket – Patrioti Levice 92:83 (45:52)



najviac bodov Kataji: Sibande 30, Egekeze 18, Lufile 14 - zostava a body Levíc: Wheeler 20, Kováč 14, Abrhám a Kneževič po 6, Bojanovský 2 (Adaway 23, Howard 10, Chaban 2, Krajčovič, Pažický a Solčánsky 0). TH: 16/11 – 19/16, fauly: 20 - 19, trojky: 17 - 9, rozhodovali: Oliot (Fr.), Last (Hol.), Binders-Čoders (Lot.), štvrtiny: 26:23, 19:29, 28:21, 19:10.



Joensuu 22. novembra (TASR) - Basketbalisti Patriotov Levice prehrali vo svojom záverečnom zápase J-skupiny Európskeho pohára FIBA na palubovke fínskej Kataja Basket 83:92. Aktuálny majster Slovenska tak obsadil v tabuľke tretiu pozíciu s bilanciou dvoch výhier a štyroch prehier a nezopakoval minuloročný postup do druhej fáze súťaže.Levičania napĺňali predzápasové ambície a plány, vo Fínsku si išli za víťazstvom. Výrazne im k tomu pomohol vstup, keď po pár akciách viedli 8:2. Kataja na svoju šancu v zápase dlho nečakala, úsekom 11:4 si zobrala vedenie na svoju stranu. Hosťujúca obrana si nevedela poradiť so Sibandem a Egekezem, ale k výraznejšiemu úniku súpera nepustila. Ofenzívne ladenú prvú štvrtinu prehrali Patrioti napokon tesne – 23:26. Do druhej periódy nastúpil tím trénera Michala Madzina s úplne odlišným nasadením a energiou, hlavne duo Adaway a Wheeler sa postaralo o 18-bodovú šnúru, ktorá ich posadila na koňa. Na levickej strane bola podkošová sila a solídna streľba, Kataja na to odpovedala pokusmi za tri body. Tým sa držala v hre, do polčasovej prestávky sa jej podarilo ukrojiť z manka, ale Levice išli spokojnejšie, keď viedli 52:45.Aj druhý polčas začal v značne útočnom tempe. Patrioti si skrz trio Adaway, Wheeler a Kováč držali náskok, ale domáce družstvo sa postupne približovalo trojbodovou streľbou. V jednej chvíli sa Kataja dostala do krátkeho vedenia, úspešným autorom bol Singleton. Pre zápas bol tento moment zlomový, sily sa vyrovnali a do poslednej časti sa išlo za stavu 73:73. V záverečnej štvrtine ťahal Sibande fínsky tím za prvým víťazstvom v skupine, Patriotom sa v tejto fáze mierne zasekla útočná produktivita. Kataja toho naplno využila a v samotnom závere zlomila duel na svoju stranu.