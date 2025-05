Basketbalisti Levíc štvrtý rok za sebou majstrom, zdolali Inter

Tipos SBL – piaty zápas finále play off /na 3 víťazstvá/:



Patrioti Levice – Inter Bratislava 85:76 (44:38)



Levice: Hicks 26, Jelks 11, Bojanovský 6, Abrhám 5, Pavlovič 4 (Trice 20, Gamble 11, Pažický 2)



Inter: Stevenon 16, Gunn 15, Cousins 7, Szabó a Volárik po 3 (Caruthers 23, Buttrick 9)



TH: 21/17 – 19/11, fauly: 20 - 24, trojky: 8 - 11, rozhodovali: Tomašovič, Ženiš, Ribakovs, štvrtiny: 16:21, 28:17, 9:18, 32:20, 2310 divákov /vypredané/.



/konečný stav série – 3:2, Patrioti Levice sa stali víťazom Tipos SBL v sezóne 2024/2025/

Prehľad majstrov SR:



1992/93 BK Davay Pezinok



1993/94 BC Prievidza



1994/95 BC Prievidza



1995/96 BK Inter Slovnaft Bratislava



1996/97 BK Slovakofarma Pezinok



1997/98 BK Slovakofarma Pezinok



1998/99 BK Slovakofarma Pezinok



1999/00 BK Slovakofarma Pezinok



2000/01 BK Slovakofarma Pezinok



2001/02 BK Slovakofarma Pezinok



2002/03 BK Chemosvit Svit



2003/04 E.S.O. Lučenec



2004/05 K-CERO SPU Nitra



2005/06 E.S.O. Lučenec



2006/07 Slávia TU Košice



2007/08 BC Skanska Pezinok



2008/09 BK AX SPU Nitra



2009/10 AB Cosmetics Pezinok



2010/11 BK Astrum Levice



2011/12 BC Prievidza



2012/13 BK Inter Incheba Bratislava



2013/14 BK Inter Incheba Bratislava



2014/15 MBK Rieker Com-therm Komárno



2015/16 BC Prievidza



2016/17 BK Inter Bratislava



2017/18 BK Levickí Patrioti



2018/19 BK Inter Bratislava



2019/20 sezóna bola predčasne ukončená pre pandémiu koronavírusu



2020/21 Spišskí Rytieri



2021/22 Patrioti Levice



2022/23 Patrioti Levice



2023/24 Patrioti Levice



2024/25 Patrioti Levice

Levice 17. mája (TASR) - Basketbalisti Patriotov Levice sa štvrtý rok za sebou stali víťazom Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL). V rozhodujúcom piatom stretnutí finále zvíťazili doma nad Interom Bratislava 85:76 a v celej sérii triumfovali 3:2 na zápasy. „Žlto-zelení“ tak natiahli úspešnú medailovú šnúru, od roku 2018 vždy získali cenný kov.Zverenci trénera Michala Madzina zdvihli nad hlavu Trofej Stranislava Kropiláka štvrtýkrát v sérii, čo sa v histórii najvyššej súťaži podarilo len Pezinku (1997 – 2002). Pre klub to je šiesty majstrovský titul (2011, 2018, 2022, 2023, 2024, 2025), v historických tabuľkách sa posunul na druhé miesto. Triumfom v Tipos SBL si Patrioti vybojovali právo účasti v niektorej zo súťaží pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) v nasledujúcom ročníku. Najužitočnejším hráčom finálovej série sa stal hráč Levíc D'Mitrik Trice.Prvé minúty priniesli mnoho nepresností a bojovnosti, ale postupne sa tímy útočné rozbehli. Na strane Interu bolo väčšie nasadenie a v šiestej minúte viedol po osembodovej šnúre už 15:5. Levice zareagovali oddychovým časom a postupne sa vracali do boja o víťazstvo, avšak stále museli naháňať manko. Po prvej štvrtine tak bol z ich pohľadu stav 16:21. Druhá časť bola hlavne o domácom tíme, najskôr dobrým vstupom vyrovnal stav duelu a potom sa o pár momentov dostal do vedenia. Rozhodujúci finálový duel tak mal odlišný scenár ako tie predošlé, Inter sa pred polčasovou prestávkou dostal do situácie, že prehrával, konkrétne 38:44.Levice sa hneď na začiatku druhého polčasu dostali do prvého dvojciferného vedenia v zápase, ale potom sa zasekla ich ofenzívna činnosť, čo Inter nekompromisne potrestal. Najskôr sa mu v priebehu pár momentov podarilo kompletne stiahnuť manko, neskôr sa po dlhom čase dostal do vedenia v stretnutí. Pred poslednou 10-minútovkou vyhrávali hostia 56:53. V štvrtej štvrtine to bola divácky atraktívna bitka o majstrovský titul, kde si tímy vymieňali momentum a veľké strely. Levice boli v psychologicky dôležitých momentoch strelecky presnejšie, čo napokon rozhodlo o osude posledného možného finálového stretnutia medzi týmito tímami.„B