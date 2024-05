Basketbalisti Levíc sú tretí rok po sebe majstri,Spišiakov zdolali 3:1

finále play off Niké SBL 2023/2024 – štvrtý zápas /na 3 víťazstvá/:



Spišskí Rytieri - Patrioti Levice 64:104 (40:59)



Rytieri: Harris 19, Juríček 13, Lopez 12, Reeves 4, Pipkins 3 (Mrviš 6, Antoni 4, Hlivák 3, Makula, Stančák a Zuščák 0)



Patrioti: Wheeler 29, Abrhám 13, Kneževič a Vrbica po 9, Bojanovský 6 (Adaway 14, Howard 10, Kováč 9, Chaban 3, Krajčovič 2, Pažický a Solčánsky 0)



TH: 7/5 – 23/19, fauly: 18 - 16, trojky: 11 - 15, rozhodovali: Ženiš, Bartoš, Ribakovs, štvrtiny: 23:24, 17:35, 12:24, 12:21, 1500 divákov /vypredané/.



/konečný stav série – 1:3, Patrioti Levice sa stali víťazom Niké SBL v sezóne 2023/2024/

prehľad majstrov SR:



1992/93 BK Davay Pezinok



1993/94 BC Prievidza



1994/95 BC Prievidza



1995/96 BK Inter Slovnaft Bratislava



1996/97 BK Slovakofarma Pezinok



1997/98 BK Slovakofarma Pezinok



1998/99 BK Slovakofarma Pezinok



1999/00 BK Slovakofarma Pezinok



2000/01 BK Slovakofarma Pezinok



2001/02 BK Slovakofarma Pezinok



2002/03 BK Chemosvit Svit



2003/04 E.S.O. Lučenec



2004/05 K-CERO SPU Nitra



2005/06 E.S.O. Lučenec



2006/07 Slávia TU Košice



2007/08 BC Skanska Pezinok



2008/09 BK AX SPU Nitra



2009/10 AB Cosmetics Pezinok



2010/11 BK Astrum Levice



2011/12 BC Prievidza



2012/13 BK Inter Incheba Bratislava



2013/14 BK Inter Incheba Bratislava



2014/15 MBK Rieker Com-therm Komárno



2015/16 BC Prievidza



2016/17 BK Inter Bratislava



2017/18 BK Levickí Patrioti



2018/19 BK Inter Bratislava



2019/20 sezóna bola predčasne ukončená pre pandémiu koronavírusu



2020/21 Spišskí Rytieri



2021/22 Patrioti Levice



2022/23 Patrioti Levice



2023/24 Patrioti Levice

Levice 17. mája (TASR) - Basketbalisti Patriotov Levice sa stali tretí rok po sebe víťazmi Niké Slovenskej basketbalovej ligy (Niké SBL). Finálovú sériu v sezóne 2023/2024 ukončili na palubovke Spišských Rytierov, vo štvrtom stretnutí s týmto súperom zvíťazili jednoznačne 104:64 a sériu vyhrali 3:1 na zápasy.Levice sa stali len druhým klubom v histórii najvyššej slovenskej súťaže, ktorý zdvihol nad hlavu víťaznú trofej trikrát za sebou, doteraz sa to podarilo len Pezinku (1997-2002). Pre "žlto-zelených" je to už piaty majstrovský titul (2011, 2018, 2022, 2023, 2024), od roku 2018 nikdy neskončili bez medaily. Triumfom v Niké SBL si vybojovali právo účasti v niektorej zo súťaží pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) v nasledujúcom ročníku. Najužitočnejším hráčom finálovej série sa stal krídelník Patriotov Aaron Wheeler.Podobne, ako v prvých dvoch finálových zápasoch, tak aj vo štvrtom meraní síl chytili Levičania veľmi rýchlo v úvode útočný rytmus z trojbodovej vzdialenosti. Spišiaci sa v tomto prípade nenechali zaskočiť a okamžite vyrovnali krok, celkovo sa hralo od prvej štvrtiny vo veľkej intenzite. Tímy predvádzali divákom útočný basketbal, po prvej štvrtine viedli hostia najtesnejším možným rozdielom - 24:23. Najpodstatnejšie okamihy prišli na začiatku druhej časti, Patrioti zaznamenali v priebehu približne troch minút 15-bodovú šnúru a v podstate zmenili tón celého zápasu. Rytieri nevedeli adekvátne reagovať, na oboch stranách palubovky sa trápili a vidina predĺženia finálovej série sa im rýchlo vzďaľovala. Hostia naproti tomu hrali sebavedomo a s obrovskou energiou mali zápas pod úplnou kontrolou. To sa odrazilo aj na polčasovom stave - 59:40.Spišiaci nastúpili po prestávke s cieľom urobiť niečo s negatívnym skóre, pomohli si siedmimi bodmi v sérii, ale hneď na to im súper v podstate totožnou mincou odpovedal. Dianie v zápase sa tak vrátilo do starých koľají, Levičania boli jednoznačne lepší v tomto meraní síl a druhý finálový mečbal už plánovali premeniť. Pred poslednou 10-minútovkou vyhrávali 83:52. Vo štvrtej štvrtine sa už len riešil konečný rozdiel, postupne dostávali na oboch stranách priestor hráči z lavičky, keďže o víťazovi stretnutia a celej série bolo rozhodnuté.