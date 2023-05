Basketbalisti Levíc vyhrali nad Komárnom a znížili stav série

Patrioti Levice - BC Komárno 104:75 (43:43)



Levice: Kneževič 17, Lapornik a McCallum po 13, Bachan 6, Bojanovský 5 (van Oostrum 24, Kovac 14, Abrhám 6, Solčánsky 4, Chaban 2, Kotásek 0)



Komárno: Gatling 16, Danielič 15, Gašič 13, Markovič 8, Volárik 5 (Stuckey 14, Djordjevič 4, Dolník, Foltín, Gergely a Pipíška 0)



TH: 29/22 – 17/11, Fauly: 21 - 26, Trojky: 18 - 10, Rozhodovali: Kúkelčík, Zubák, Ženiš, štvrtiny: 25:20, 18:23, 34:11, 27:21, 2100 divákov



/stav série: 2:3/

Levice 20. mája (TASR) – Basketbalisti Patriotov Levice odvrátili koniec sezóny Niké Slovenskej basketbalovej ligy, v piatom finálovom stretnutí zvíťazili nad BC Komárno 104:75 a stav finálovej série znížili na 2:3 na zápasy. Domáci triumf režíroval Devon van Oostrum, s 24 bodmi najlepší strelec zápasu. Séria hraná na štyri víťazstvá pokračuje najbližším duelom v stredu 24. mája o 18.00 h v Komárne.Domáci tím pred začiatkom piateho finálového zápasu opäť zamiešal základnou zostavou a po počiatočnej nervozite na oboch stranách z toho bola divácky zaujímavá partia. Družstvá sa striedali v tesnom vedení a primárne z toho bola strelecká prestrelka za tri body. Celkovo bol zápas oveľa vyrovnanejší, ale postupom času mali herne navrch Levičania. Kvalitné individuálne výkony rámcovali celú prvú štvrtinu, ktorá sa napokon skončila 25:20. Komárno odštartovalo druhú časť oveľa lepšie, koncentrovaný výkon v defenzíve a ofenzíve mu priniesol zmazanie manka. Od tejto chvíle sa ani jedno z družstiev nedostalo do žiadneho bodového trháku. Celkovo to bolo o čosi nervóznejšie a tiež opadla útočná produktivita. Na polčasovú prestávku išli tímy za vyrovnaného stavu - 43:43.Kým prvá 20-minútovka nepriniesla žiadnu výraznejšiu bodovú šnúru, tak tretiu štvrtinu otvorili Levice 13 bodmi v sérii za 150 sekúnd a razom viedli dvojciferným rozdielom. Komárno vedelo bez väčších problémov odpovedať a na palubovke sa to zmenilo na strelecký súboj domáceho Kneževiča s hosťujúcim Stuckeym. Domáci sa vedeli vyrovnať aj s ťažkosťami a náporom rivala, výsledkom bolo udržiavanie výraznejšieho bodového odstupu. Neomylný van Oostrum a sebavedomý Kneževič nedovolili Komárnu oslavovať majstrovský titul na levickej palubovke, svoj tím viedli k odvráteniu prvého finálového mečbalu a k toľko potrebnému víťazstvu. To sa ukázalo aj na skóre pred poslednou časťou – 77:54. Hostia ešte v záverečnej štvrtine chceli niečo urobiť so zápasom, ale domáci ich nepustili k žiadnemu tlaku a záver si zmenili na svoju exhibíciu.