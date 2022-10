Basketbalisti Levíc začínajú doma s Balkanom, Madzin: Veľká motivácia

Levice 11. októbra (TASR) – Basketbalisti tímu Patrioti Levice sa čakajú po vypadnutí v kvalifikácii Ligy majstrov zápasy v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA. Na úvod D-skupiny ich čaká aktuálny bulharský majster Balkan Botevgrad, zápas sa hrá v stredu 12. októbra o 18.00 h. Slovenský zástupca je odhodlaný nadviazať na výkony z Malagy a pripravený zabojovať o postupovú miestenku.



Patriotov okrem Balkanu čakajú aj súboje s Keravnosom Nikózia a Opavou. „Kvalifikácia Ligy majstrov nám určite veľmi pomohla. Vieme sa nastaviť na level, ktorý nás čaká. Samozrejme, každý zápas je iný. Verím, že budeme motivovaní a pripravení najlepšie, ako budeme vedieť. Do Európskeho pohára FIBA vstupujeme s veľkou motiváciou. Je to súťaž s najlepšími tímami zo svojich krajín. Určite nás čakajú veľmi ťažké zápasy, ale verím, že budeme veľmi dôstojne reprezentovať náš klub a celý slovenský basketbal,“ prezradil pre TASR tréner Michal Madzin.



Slovenský zástupca ukázal v septembrových kvalifikačných dueloch, že je na čom stavať. Tiež už vie, akým smerom sa môže poberať jeho potenciálna cesta k úspechu už hneď v otváracom domácom zápase. „Veľmi sa tešíme, že si opäť môžeme zmerať sily s kvalitným súperom. Verím, že sa nám podarí zopakovať dobré výsledky z Malagy, kde sme okúsili, ako chutí európsky basketbal. Kľúčom k úspechu bude určite obrana. Už sme na vlastnej koži pocítili, že tvrdou obranou sa dajú vyhrávať zápasy v európskych pohároch,“ povedal krídelník Martin Bachan.



Na úvod pricestuje do levickej športovej haly aktuálny majster Bulharska – Balkan. Na rozdiel od Patriotov, má za sebou len jeden súťažný duel. V domácom superpohári nestačil na Rilski Sportist 60:70. Levice sú naplno v zápasovom kolotoči, mimo Ligy majstrov už odohrali aj tri ligové stretnutia, s bilanciou dvoch výhier a jednej prehry.



„Podarilo sa nám zohnať niekoľko informácií. Urobili sme maximum, čo sme vedeli, aby sme boli čo najlepšie pripravení. Je to veľmi nepríjemný súper, s reprezentantmi svojej krajiny, ktorí sa predstavili aj na majstrovstvách Európy. Dopĺňajú ich kvalitní legionári. Je to pre nás veľká výzva, aby sme mohli úspešne odohrať zápas,“ predstavil kouč Patriotov najbližšieho súpera.



Na európskej scéne niet ľahkého súpera, čo si uvedomuje aj Bachan: „Náš súper ešte neodohral ani jeden zápas v domácej lige, len superpohár. Pre trénerov tak bolo veľmi náročné získať nejaké informácie o ich hernom štýle. Vieme však, že budú hrať tvrdo. Bulharský basketbal je taký, musíme sa teda na to pripraviť.“



V hre sú dve postupové miestenky do ďalšej fázy, pre ostatné tímy sa účinkovanie v EP FIBA končí. „Žlto-zelení“ sú odhodlaní pobiť sa o čo najlepšie umiestnenie a zopakovať počínanie Prievidze v tejto súťaži, ktorá sa pri predchádzajúcej účasti slovenského tímu v súťaži do druhej fázy predrala. „Je naozaj veľmi ťažké odhadnúť, ako sa naša skupina bude vyvíjať. Až samotné zápasy ukážu, na čom budeme. V každom prípade, naši súperi sú silní. Je na nás, aby sme bojovali najlepšie, ako budeme vedieť. Je to pre nás výzva a motivácia sa ukázať v tejto skupine,“ vyhlásil Madzin.



Už mnohé napovie práve zápas s Balkanom. „Myslím si, že naša skupina je hrateľná. Sú v nej určite kvalitné družstvá, nie je v nej žiaden európsky gigant, z ktorého mena, keď si ho človek prečíta, tak ide strach,“ dodal na záver Bachan.