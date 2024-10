Basketbalisti Levíc v EP začínajú na Cypre,Madzin: Bojovať o víťazstvo

Program Levíc v B-skupine EP FIBA:



utorok 8. októbra, 19.00 h: Anorthosis Famagusta – Patrioti Levice



utorok 15. októbra, 19.00 h: Patrioti Levice – Casademont Zaragoza



streda 23. októbra, 19.00 h: Patrioti Levice – Bursaspor Basketbol



štvrtok 31. októbra, 19.00 h: Patrioti Levice – Anorthosis Famagusta



streda 6. novembra, 20.00 h: Casademont Zaragoza – Patrioti Levice



streda 13. novembra, 18.30 h: Bursaspor Basketbol – Patrioti Levice

Levice 7. októbra (TASR) – Na basketbalistov Patriotov Levice čaká tretí rok po sebe skupinová fáza Európskeho pohára FIBA (EP FIBA). Úradujúci majster Slovenska odštartuje účinkovanie v B-skupine duelom na palubovke cyperskej Anorthosis Famagusta (utorok 8. októbra o 19.00 h). Podľa trénera Michala Madzina čakajú jeho zverencov hneď na úvod najdôležitejšie zápasy, ktoré rozhodnú o potenciálnych ambíciách v skupine.Ako v predchádzajúcich rokoch, tak aj teraz Levičania využili právo účasti v EP FIBA po neúspešnej kvalifikácii Ligy majstrov. V tzv. majstrovskej vetve skončili v semifinále, v ktorej nestačili na estónsky Kalev/Cramo. Tento výsledok zaradil slovenského zástupcu do B-skupiny k španielskej Zaragoze, tureckému Bursasporu a cyperskej Famaguste. „,“ povedal pre TASR tréner Patriotov Michal Madzin.Jeho tím pripravil vo víkendovom stretnutí Interu prvú ligovú prehru v sezóne a po domácom neúspechu s Nitrou Blue Wings správne zareagoval na blížiace sa účinkovanie v pohárovej Európe. „,“ dodal levický kouč k tomuto stretnutiu.Famagusta sa dostala do skupinovej fázy z kvalifikácie, v ktorej v oboch prípadoch splnila rolu papierového favorita a uspela proti maltskej Visit Malta Starlites Naxxar (81:74, 87:75). V EP FIBA a celkovo v pohárovej Európe sa predstaví premiérovo. Levice sú naproti tomu skúsenejšie a v oveľa väčšom zápasom rytme. „,“ zamyslel sa Madzin.Semifinalista z predchádzajúceho ročníka cyperskej najvyššej súťaže, respektíve finalista Cyperského pohára a superpohára, sa spolieha na niekoľkých domácich reprezentantov, ktorých dopĺňajú legionári. Za Anorthosis hrá napríklad ex-hráč Levíc Kentwan Smith a bývalý hráč Spišských Rytierov Jarvis Garrett. „,“ vyhlásil kormidelník Patriotov.Systém skupinovej fázy EP FIBA je neúprosný, miestenku do ďalšej fázy si priamo vybojuje len víťaz. Z 10 skupín sa k ním pridá 6 najlepších klubov z druhých miest. „,“ myslí si skúsený tréner.Majstrovi Slovenska si pri prvej účasti v roku 2022 podarilo prebojovať ďalej, pred rokom bola maximom prvá fáza. Ako to dopadne teraz, to naznačia najbližšie týždne. „,“ dodal na záver Madzin.Stretnutie Anorthosis Famagusta a Patrioti Levice odvysiela v priamom prenose športová televízia STVR: Šport.