Sobota 21. marec 2026
Basketbalisti Levíc zdolali Handlovú 80:72

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Hráči tretej Prievidze vyhrali na palubovke posledných Košíc 92:76.

Bratislava 21. marca (TASR) - Basketbalisti Levíc zdolali v dueli 32. kola Tipos SBL Handlovú 80:72. Už istého víťaza základnej časti potiahol za tretím triumfom v sérii najmä 22-bodový Rickey McGill.

Hráči tretej Prievidze vyhrali na palubovke posledných Košíc 92:76. Sériu šiestich víťazstiev ťahajú hráči Slovana, ktorí v sobotu zvíťazili vo Svite 93:83. Spišskí Rytieri zdolali Komárno tesne 75:72 a zaznamenali tak dôležité víťazstvo smerom k postupu do play off.



Tipos SBL - 32. kolo:

Iskra Svit - BC Slovan Bratislava 83:93 (42:45)

najviac bodov: Jackson 19, Matušek 16, Sullivan 12 - Pavelka a Pot po 20, Majerčák 16, 650 divákov.



Košice Wolves - BC Prievidza 76:92 (38:46)

najviac bodov: John 21 (12 doskokov), Vaughns 14, Halda a Perovič po 10 - Davontrey 20, Tolbert 19, Novák 18.



Spišskí Rytieri - BC Komárno 75:72 (36:33)

najviac bodov: Hill 31, Jones 17, Kenney 11 - Wiggins 18, Olabode 16, Koller 15, 500 divákov.



Patrioti Levice - MBK Baník Handlová 80:72 (49:32)

najviac bodov: McGill 22, Wesson 16 (11 doskokov), Stuckman 12 - Henson 18 (10 doskokov), Belikov a Harris po 10, 1291 divákov.
.

