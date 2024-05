Basketbalisti Levíc zvíťazili nad Komárnom 78:67 a postúpili do finále

semifinále play off Niké SBL - piaty zápas /na 3 víťazstvá/:



Patrioti Levice - BC Komárno 78:67 (37:37)



Najviac bodov: Kneževič 23, Abrhám 13, Bojanovský 13 (10 doskokov) - Harvey 28, Nuhu 13 (11 doskokov), Gilbreath 10



/stav série: 3:2, Levice postúpili do finále/



Levice 9. mája (TASR) - Basketbalisti tímu Patrioti Levice zvíťazili vo štvrtkovom piatom zápase semifinále play off Niké SBL nad BC Komárno 78:67 a postúpili do finále. Obhajcovia titulu sa stretnú vo finálovej sérii so Spišskými Rytiermi. Oba tímy si zahrali o titul v sezóne 2020/21, z titulu sa vtedy radovali Spišiaci. Levičania môžu triumfom nad Rytiermi skompletizovať "zlatý hetrik".