Basketbalisti Levíc zvíťazili nad Opavou a postúpili na EP ďalej

Európsky pohár FIBA – C-skupina:



Patrioti Levice - BK Opava 94:80 (42:54)



zostava a body Levice: Lapornik 37, Freeman 29, Bachan 4, Wade-Chatman 1, McCallum 0 (Kovac 9, Kotásek 8, Bojanovský 6) - najviac bodov Opava: Šiřina 26, Bassett 17, Švanrdlík 11. TH: 32/25 – 16/15, Fauly: 20 - 26, Trojky: 11 - 9, Štvrtiny: 26:27, 16:27, 18:13, 34:13, Rozhodovali: Sahin (Tur.), Mészáros (Maď.), Sakaci (Tur.), 1500 divákov.



ďalší výsledok C-skupiny:



BC Keravnos Strovolou – BC Balkan Botevgrad 82:61 (39:29)



Najviac bodov: Krubally 20, Burns 19, Abell 16 – Suarez 16, Ivanov a Toshkov po 11

konečná tabuľka C-skupiny:



1. Keravnos 6 3 3 478:456 9 – postup do ďalšej fázy



2. Levice 6 3 3 474:470 9 – postup do ďalšej fázy



3. Opava 6 3 3 463:475 9



4. Balkan 6 3 3 447:461 9

Levice 30. novembra (TASR) - Basketbalisti Patriotov Levice uspeli v záverečnom vystúpení C-skupiny Európskeho pohára FIBA, v československom súboji zvíťazili nad Opavou 94:80 a zabezpečili si postup do druhej fázy. Slovenský majster sa o to postaral tretím víťazstvom po sebe a proti českému vicemajstrovi získal potrebný bodový rozdiel na pokračovanie v súťaži.Po ukončení prvej fázy Európskeho pohára FIBA je jasné, na koho narazia zverenci trénera Michala Madzina ďalej. Vopred daný kľúč súťaže ich dostal do J-skupiny, ich súpermi budú fínsky Karhu Basket, izraelské Hapoel B-Cure Laser Haifa a ukrajinský BC Budivelnik Kyjev. Prvý zápas Levíc je na programe 14. decembra na palubovke Karhu.Levičania inkasovali hneď v úvode od Opavy päť bodov po sebe, celkovo dávali súperovi z Česka priveľa priestoru pod košom. V priebehu niekoľkých momentov ale zmazali toto nie príliš vysoké manko, vďačiť mohli Freemanovi a Lapornikovi. Zaplnené domáce hľadisko videlo otvorenú partiu s viacerými peknými kúskami a hlavne vysokým počtom bodov. V 5. minúte Lapornik dostal Patriotov prvýkrát v zápase do vedenia 14:13, ale na hosťujúcej strane úradoval takmer neomylný Šiřina. Dlho sa držal viac-menej vyrovnaný stav, ale napokon Opava vyhrala úvodnú časť 27:26. Český celok v druhej štvrtine viackrát výraznejšie odskočil, ale "žlto-zelení" vždy vedeli zareagovať. V záverečných dva a pol minútach však prišlo z ich strany strelecké mlčanie, čo hostia využili k navýšeniu náskoku na 12 bodov po prvom polčase – 54:42.Po prestávke otvoril dianie trojkou Lapornik, ale Opava dlho nepripúšťala výraznejšiu drámu. Na levickej strane sa však konečne zlepšila defenzíva a nasadenie, bolo evidentné, že domáci chcú zvrátiť negatívny vývoj duelu. Drobnými krokmi sa to darilo, Lapornik štyri minúty pred koncom stiahol po dlhšom čase na jednociferný rozdiel – 53:60. Tlak Patriotov bol úspešný, súper nemal adekvátnu odpoveď a nádej na úspech žila. Ale Opava opäť v závere tretej štvrtiny zabrala, na tabuli tak svietil stav 60:67 z pohľadu domáceho družstva. Levičania sa nadýchli v poslednej štvrtine k ďalšiemu náporu, štvorbodovou akciou sa Lapornikovi podarilo dotiahnuť svoj tím na rozdiel jedného útoku – 71:74. Tlak pokračoval aj s ohľadom na vývoj paralelne sa hrajúceho druhého stretnutia v skupine, dôležitý okamih prišiel necelých päť minút pred koncom, keď Freeman poslal "žlto-zelených" do vedenia (78:77). V tomto momente začala naháňačka za potrebným 11-bodovým rozdielom, ktorý by znamenal pokračovanie v súťaži. Razom bolo na palubovke len jedno družstvo, domáci herne dominovali a zvyšovali svoj náskok. Veľký moment prišiel 128 sekúnd pred koncom, Kovac upravil na 88:77. V samotnom závere rozhodovala každá akcia a bod, Levice to ustáli a vybojovali si postup ďalej.