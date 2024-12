Basketbalisti Los Angeles Lakers prehrali v zápase NBA s Detroitom

NBA-výsledky:



LA Lakers - Detroit 114:117,

Cleveland - Utah 124:113,

Charlotte - Houston 101:114,

Orlando - Boston 108:104,

Philadelphia - San Antonio 111:106,

Atlanta - Minnesota 117:104,

Miami - Brooklyn 110:95,

NY Knicks - Toronto 139:125,

Chicago - Milwaukee 91:112,

Memphis - LA Clippers 110:114,

Oklahoma - Washington 123:105,

Dallas - Portland 132:108,

Denver - Phoenix 117:90,

Golden State - Indiana 105:111

NBA-sumáre:



Los Angeles Lakers - Detroit Pistons 114:117 (32:34, 32:28, 28:31, 22:24)



Najviac bodov: James 28 (11 doskokov, 11 asistencií), Davis 19 (10 doskokov), Christie 17 - Beasley 21, Cunningham 20 (10 asistencií), Ivey 18







Cleveland Cavaliers - Utah Jazz 124:113 (29:27, 31:29, 39:32, 25:25)



Najviac bodov: Garland 23, Mitchell 22, Mobley 22 (10 doskokov) - Clarkson 27, Markkanen 26, Sexton 24







Charlotte Hornets - Houston Rockets 101:114 (15:31, 16:31, 35:30, 35:22)



Najviac bodov: Bridges 24, Ball 23, Diabate 14 - Smith 21 (11 doskokov), VavVleet 20, Thompson 20







Orlando Magic - Boston Celtics 108:104 (21:32, 22:26, 36:21, 29:25)



Najviac bodov: Da Silva 18, Queen 17, Suggs 16 - Brown 35, Porzingis a White po 17







Philadelphia 76ers - San Antonio Spurs 111:106 (19:20, 29:25, 36:30, 27:31)



Najviac bodov: Maxey 32 (10 doskokov), George 19, Yabusele 17 - Wembanyama 26, Castle 17, Champagnie 15







Atlanta Hawks - Minnesota Timberwolves 117:104 (35:19, 17:36, 30:30, 35:19)



Najviac bodov: Young 29, Mathews 25, Hunter 19 - Reid 23, Randle 19 (13 doskokov), Edwards 16







Miami Heat - Brooklyn Nets 110:95 (39:28, 19:29, 25:21, 27:17)



Najviac bodov: Adebayo 23, Jovič 18, Herro 17 (12 doskokov) - Clowney a G. Johnson po 19, K. Johnson 15







New York Knicks - Toronto Raptors 139:125 (30:28, 40:24, 41:30, 28:43)



Najviac bodov: Anunoby 31, Towns 31 (10 doskokov), Payne 19 - Barnes 24, Barrett 23, Boucher 16







Chicago Bulls - Milwaukee Bucks 91:112 (17:33, 28:26, 27:33, 19:20)



Najviac bodov: Vučevič 17 (12 doskokov), LaVine a Smith 14 - Lopez a Middleton 21, Portis 19 (13 doskokov)







Memphis Grizzlies - Los Angeles Clippers 110:114 (30:28, 28:23, 32:40, 20:23)



Najviac bodov: Jackson 24, Morant 23, Bane 21 - Powell 29, Harden 21, Zubac 20 (20 doskokov)







Oklahoma City Thunder - Washington Wizards 123:105 (29:32, 38:31, 24:24, 32:18)



Najviac bodov: Gilgeous-Alexander 41, Williams 17, Mitchell 16 (12 doskokov) - Poole 31, Carrington 14, Valanciunas 12 (16 doskokov)







Dallas Mavericks - Portland Trail Blazers 132:108 (28:31, 34:22, 40:23, 30:32)



Najviac bodov: Dončič 27, Gafford 23, Irving 20 - Avdija 19, Ayton 16, Henderson 14







Denver Nuggets - Phoenix Suns 117:90 (27:26, 28:25, 45:28, 17:11)



Najviac bodov: Jokič 32, Porter 24, Gordon 12 - Beal a Durrant po 23, Jones 9







Golden State Warriors - Indiana Pacers 105:111 (32:33, 22:29, 31:27, 20:22)



Najviac bodov: Kuminga 19, Wiggins 16, Hield a Jackson-Davis 13 - Turner 23 (10 doskokov), Siakam 20, Haliburton 16 (12 asistencií)



New York 24. decembra (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers prehrali v nočnom zápase NBA s Detroitom 114:117. V drese domácich zažiaril LeBron James, keď nastrieľal 28 bodov a pridal 11 doskokov a rovnaký počet asistencií. Lakers však napriek tomu ukončili sériu troch víťazstiev. James, ktorý o týždeň oslávi štyridsiatku, zaknihoval svoje 120. triple-double v kariére. V závere však minul trojkový pokus.Philadelphia zdolala San Antonio 111:106, duel nedohrala domáca hviezda Joel Embiid. Tridsaťročného hráča vylúčili po konfrontácii s rozhodkyňou Jennou Schroederovou. Na triumfe sa najviac podieľal Tyrese Maxey, autor 32 bodov a 10 doskokov." citovala Maxeya agentúra AFP. Embiid po zápase prišiel na ihrisko a objal Maxeyho.dodal Maxey.K vylúčeniu prišlo po tom, ako hosťujúci Victor Wembanyama spadol na zem po kontakte s Andre Drummondom. Domáci hráč dostal druhú technickú chybu, no tú zrušili po zhliadnutí videa. Potom odpískala rozhodkyňa Embiidovi jeho tretí faul po tom, čo vrazil do Wembanyamu. Po sťažnostiach na ňu dostal Embiid dve technické chyby a vylúčili ho. To vyvolalo ešte väčší hnev u hráča, strhol si tvárovú ochrannú masku, ktorú nosil kvôli zlomenine prínosových dutín a dával hlasito najavo svoju nespokojnosť. K fyzickej konfrontácii však neprišlo. Odohral len 14 minút." povedal tréner 76ers Nick Nurse.Zraneniami zdecimované Orlando zaskočilo úradujúceho šampióna Boston, zdolalo ho 108:104. Tristan da Silva zaznamenal 18 bodov, hosťujúci Jaylen Brown dal 35.povedal Johnathan Isaac z Orlanda, čím vzdal hold Mo Wagnerovi, ktorý v sobotu utrpel zranenie ľavého kolena.Líder NBA Cleveland si vylepšil bilanciu na 26:4, čo je najlepší zápis po 30 dueloch d začiatku sezóny v klubovej histórii. Cavaliers zdolali Utah 124:113. Darius Garland mal 23 bodov, Donovan Mitchell a Evan Mobley pridali po 22.Víťazná séria Oklahomy sa natiahla na osem zápasov, najhorší tím súťaže Washington zdolala 123:105. Domácich potiahol Shai Gilgeous-Alexander so 41 bodmi.New York Knicks zdolal Toronto 139:125, Karl-Anthony Towns a O.G. Anunoby nastrieľali 31 bodov. Milwaukee zvíťazilo v Chicagu 112:91 a to aj napriek tomu, že im chýbali najväčšie opory Giannis Antetokounmpo pre bolesti chrbta a Damian Lillard pre chorobu. Jabari Smith z Houstonu nastrieľal 21 bodov a Fred VanVleet pridal 20, pomohli tak Houstonu k triumfu 114:101 nad Charlotte.Trae Young pomohol Atlante 29 bodmi k víťazstvu nad Minnesotou 117:104. Miami zdolalo Brooklyn 110:95, Bam Adebayo k tomu prispel 23 bodmi. Los Angeles Clippers zvíťazilo na palubovke Memphisu 114:110, Norman Powell prispel k triumfu 29 bodmi.Luka Dončič nastrieľal 27 bodov doviedol Dallas k víťazstvu nad Portlandom 132:108. Darilo sa aj Nikolovi Jokičovi, 32 bodmi pomohol Denveru k triumfu nad Phoenixom 117:90.Indiana natiahla svoju víťaznú sériu na päť zápasov. V San Franciscu im pomohol aj Myles Turner s 23 bodmi, Pacers triumfovali nad Golden State 111:105.