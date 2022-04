Basketbalisti Lučenca doma vyrovnali finálovú sériu s Levicami

Niké Slovenská basketbalová liga - 2. zápas finále:



BKM Lučenec - Patrioti Levice 96:71 (43:33)



Zostavy a body:



Lučenec: Buie 48, Johns 19, Zorvan 6, Castlin 5, Bolek 4 (Ancrum 9, Pruitt 5, Ďuriš, Grenda, Láštic a Siládi 0)



Levice: Bojanovský 19, Clark 13, McCallum 7, Krajčovič 6, Abrhám 5 (Freeman 16, Bachan 3, Volárik 2, Adámik a Chaban 0)



TH: 15/10 - 17/12, fauly: 21 - 16, trojky: 14 - 7, rozhodovali: Kúkelčík, Ženiš, Margala, štvrtiny: 25:15, 18:18, 23:19, 30:19, 850 divákov.



/stav série: 1:1/

hlasy po zápase:



Daniel Sokolovsky, tréner Lučenca: "Dve slová - Desure Buie. Nebudem tu len stáť a predstierať, že to bolo nejaké geniálne koučovanie a urobili sme zmeny. Desure Buie ukázal, prečo je najužitočnejším hráčom tejto ligy. Celý tím niesol na svojich pleciach. V defenzíve sme boli fyzickejší, agresívnejší a aktívnejší. Po prvom zápase sme zareagovali. Som hrdý, že v druhom polčase sme dovolili len dva útočné doskoky. Celkovo sme vyhrali na doskokoch, to je v tejto sérii dôležitá štatistika. Zdolali nás najväčším rozdielom v tejto sezóne, teraz sme im to vrátili. Bude to séria vždy o jednom zápase. V tejto sérii sme vyrovnaným súperom."



Desure Buie, hráč Lučenca: "Vedeli sme, že musíme zahrať, pretože na ich palubovke nás zdolali a doma sme museli reagovať. Myslím si, že sme kolektívne odpovedali. Hrali sme jednoducho dobre."



Michal Madzin, tréner Levíc: "Lučenec odohral silný zápas s výbornou energiou a padlo mu mnoho striel. Získali ´momentum´ stretnutia. Do ďalšieho duelu musíme byť pripravení, aby sme im nedovolili dostať krídla, ktoré mali v tomto zápase."



Boris Bojanovský, hráč Levíc: "Myslím si, že sme videli podobný zápas, ako bol ten prvý, iba v opačnom prevedení. Lučenec hral trochu tvrdšie, padli im strely, boli na všetkých miestach o pol kroka rýchlejšie. To sa ukázalo aj na výsledku. Musíme to hodiť za seba a v ďalšom stretnutí doma vyhrať."

Lučenec 27. apríla (TASR) - V druhom finálovom zápase Niké Slovenskej basketbalovej ligy zvíťazili hráči BKM Lučenec doma nad Patriotmi Levice 96:71 a v sérii na štyri výhry vyrovnali stav na 1:1. Tretie stretnutie je na programe v Leviciach, v nedeľu 1. mája o 16.00 h.Druhé finále medzi Lučencom a Levicami bolo od úvodného rozskoku nesmierne vyrovnané. Hosťujúci Bojanovský zaznamenal šesť bodov v úvode, no na domácej strane úradoval od prvej minúty Buie.sa evidentne poučili z chýb z prvého finálového zápasu, vo svojom prostredí mali herne a bodovo navrch. Levice tentoraz zaostávali, po prvej štvrtine prehrávali dvojciferným rozdielom - 15:25. Patrioti ale odštartovali druhú časť siedmimi bodmi za sebou, hneď sa dostali na rozdiel jedného útoku. Opäť sa však zopakoval scenár zo začiatku, Lučenec najmä útočne zabral a výsledkom bol opätovný zisk dvojciferného vedenia. Ústrednou postavou celého stretnutia bol Buie, do polčasu zaznamenal 25 bodov a Lučenec aj vďaka nemu vyhrával 43:33 po 20 minútach čistého času.V druhom polčase sa hostia snažili urobiť niečo s vývojom zápasu, ale domáci Buie bol stále pri streleckej chuti a držal dvojciferný náskok. Diváci mohli vidieť trošku ofenzívnejšiu prestrelku, z lučeneckého pohľadu s lepším scenárom. Do poslednej štvrtiny sa išlo za stavu 66:52. Lučenec nič neponechal na náhodu, dianie na palubovke si kontroloval a bez väčších problémov dokráčal k vyrovnaniu finálovej série.