Basketbalisti Miami sú krok od finále, v sérii vedú nad Bostonom 3:0

NBA - Východná konferencia, finále - 3. zápas:



Miami Heat - Boston Celtics 128:102 (30:22, 31:24, 32:17, 35:39)



Najviac bodov: Vincent 29, Robinson 22, Martin 18 - Tatum 14 (10 doskokov), Brown, Pritchard a Williams po 12



/stav série: 3:0/



Miami 22. mája (TASR) - Basketbalistov Miami Heat delí už iba jedno víťazstvo od postupu do finále play off NBA. V noci na pondelok vyhrali v treťom zápase finále Východnej konferencie nad Bostonom Celtics 128:102 a v sérii vedú 3:0. O svojom postupe môžu rozhodnúť už v noci na stredu (2.30 SELČ).Gabe Vincent sa na triumfe domácich podieľal 29 bodmi. Premenil šesť z deviatich trojok, čím si utvoril osobné maximum. Duncan Robinson pridal 22 bodov. Hviezdny Jimmy Butler tentoraz zaznamenal iba 16 bodov. Miami má šancu stať sa od roku 1999 prvým klubom, ktorý postúpi do finále play off ako ôsmy nasadený tím v konferencii. Pred 24 rokmi sa to podarilo New Yorku Knicks.Hráči Heat mali zápas pod kontrolou, už v polčase viedli o 15 bodov a po tretej štvrtine o 30. Domáci oveľa lepšie strieľali, trafili 19 trojok z 35 pokusov. "," uviedol podľa AP tréner Erik Spoelstra, ktorý je s Miami na ceste do šiesteho finále.Zatiaľ žiaden tím v NBA neotočil stav série, v ktorej prehrával 0:3 na zápasy. Dosiaľ sa takisto nikdy nestalo, aby sa obe konferenčné finále skončili v najkratšom možnom čase. Aj na západe vyhral Denver nad Los Angeles Lakers prvé tri stretnutia. Hráči Bostonu nešetrili po prehre sebakritikou. "," konštatoval Jaylen Brown, autor 12 bodov. "," vyhlásil Jayson Tatum, ktorý bol so 14 bodmi najlepší strelec Celtics.