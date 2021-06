Basketbalisti Milwaukee zvíťazili v druhom zápase semifinále NBA

MILWAUKEE BUCKS - ATLANTA HAWKS 125:91 (34:28, 43:17, 26:18, 22:38)



Najviac bodov: Antetokounmpo 25, Holiday 22, Lopez 16 - Young 15, Gallinari 12, Collins a Reddish po 11



New York 26. júna (TASR) - Basketbalisti Milwaukee zvíťazili v druhom zápase semifinále play off NBA nad Atlantou 125:91. Domáci Bucks vyrovnali stav série na 1:1. Pod triumf sa najvýraznejšie podpísal Jannis Antetokounmpo s 25 bodmi.V drese Atlatny sa tentoraz nedarilo Traeovi Youngovi, ktorý v úvodnom dueli dosiahol 48 bodov a 11 asistencií. V piatok si pripísal iba 15 bodov. Hoci bol najúspešnejší zo svojho tímu, na konte mal aj deväť strát lopty, čím vyrovnal svoj negatívny rekord. "Beriem zodpovednosť na seba. Musím zlepšiť svoje držanie lopty. Súper nás prevýšil fyzicky, my mu to musíme v ďalšom zápase oplatiť," povedal Young podľa ESPN.Bucks vyšla najmä druhá štvrtina, ktorú vyhrali 43:17 a súpera zlomili dvadsaťbodovou sériou. "Boli sme agresívnejší, to je najväčší rozdiel v porovnaní s prvým zápasom. V tom si robili, čo chceli. Teraz sme chceli udávať tón my," zhodnotil zápas Khris Middleton, autor 15 bodov Milwaukee.