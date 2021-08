Basketbalisti na úvod predkvalifikácie MS s výhrou nad Švajčiarskom

Predkvalifikácia MS 2023 - F-skupina:



Švajčiarsko - SLOVENSKO 56:64 (34:30)



Najviac bodov Švajčiarska: Fofana a Kazadi po 12, Kovac 9 - zostava a body Slovenska: Krajčovič 16, Brodziansky 14, Fusek a Ihring po 7, Abrhám 4 (Hronský 8, Körner 6, Malovec 2, Petráš a Rožánek 0). TH: 10/3 - 10/7, fauly: 20 - 14, trojky: 3 - 7, štvrtiny: 14:11, 20:19, 14:19, 8:15, rozhodovali: Sahin (Tal.), Proc (Poľ.), Karabilecen (Tur.), bez divákov.

Skopje 13. augusta (TASR) - Slovenskí basketbalisti vstúpili do druhého kola predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2023 úspešne, keď v piatkovom úvodnom vystúpení F-skupiny zvíťazili nad Švajčiarskom 64:56. Ďalší duel zverencov trénerov Olega Meleščenka je na programe v sobotu 14. augusta o 19.00 proti domácemu Severnému Macedónsku.Slovákom absolútne nevyšiel vstup do stretnutia, Švajčiarsku dovolili odskočiť na stav 0:8 a prvé body prišli až po takmer piatich minútach. V prvej štvrtine hrali Slováci ďaleko od ideálu, prísnejšie kritériá splnil len Krajčovič. Bol bodovým lídrom, v úvodnej časti sa postaral o všetky body slovenského družstva. Po prvej štvrtine viedli Švajčiari 14:11. V druhej 10-minútovke sa už herný prejav SR zlepšil, súperovi nedovolili výraznejšie bodovo odskočiť a vo viacerých momentoch sa im podarilo držať vyrovnané skóre. V koncovke prišlo však zopár chýb, po ktorých sa odchádzalo na polčasovú prestávku za nepriaznivého stavu 30:34.Slovenskému tímu sa podarilo zachytiť úvod druhého polčasu, po väčšinu času sa držal na rozdiel jedného útoku. Dôležitý moment prišiel v 27. minúte, Hronský poslal trojkou svoj tím prvýkrát v zápase do vedenia. Slováci išli do záverečnej časti s najtesnejším možným vedením - 49:48. Kolektívny výkon Slovákov, na čele s duom Krajčovič a Brodziansky, priniesol v štvrtej štvrtine budovanie vedenia. Slováci ustáli aj dramatickú koncovku a získali tak prvé víťazstvo v F-skupine.1. Švajčiarsko 2 1 1 123:126 32. SLOVENSKO 1 1 0 64:56 23. S. Macedónsko 1 0 1 62:67 1sobota 14. augusta o 19.00 h: SLOVENSKO - Severné Macedónskopondelok 16. augusta o 19.00 h: Švajčiarsko - Severné Macedónskoutorok 17. augusta o 19.00 h: SLOVENSKO - Švajčiarsko