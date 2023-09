Basketbalisti Nemecka zdolali Lotyšsko 81:79 a postúpili do semifinále

MS basketbalistov - štvrťfinále:



Nemecko - Lotyšsko 81:79 (36:34)



Najviac bodov: F. Wagner 16, Obst 13, M. Wagner 12 - Žagars 24, Dav. Bertans 20, Šmits 14







Kanada - Slovinsko 100:89 (50:50)



Najviac bodov: Gilgeous-Alexander 31 (10 doskokov), Barrett 24, Alexander-Walker a Brooks po 14 - Dončič 26, Prepelič 22, Dragič 10

Manila 6. septembra (TASR) - Basketbalisti Kanady sa štvrtýkrát v histórii prebojovali do semifinále MS. Vo štvrťfinále prebiehajúceho šampionátu zvíťazili vo filipínskej Manile nad Slovinskom 100:89. V boji o finále sa stretnú v piatok so Srbskom, druhú semifinálovú dvojicu tvoria Nemecko a USA. Nemci postúpili medzi najlepšiu štvorku po stredajšom víťazstve nad Lotyšskom 81:79.Výsledky semifinálových stretnutí rozhodli aj o ďalších olympijských miestenkách. Na OH 2024 v Paríži sa kvalifikovali Srbi a Nemci ako najlepšie umiestnené európske tímy na svetovom šampionáte.Kanaďania hrali so Slovincami vyrovnanú partiu až do tretej štvrtiny, v ktorej sa utrhli súperovi a vytvorili si až 16-bodový náskok. Vedenie si potom už bez väčších problémov kontrolovali, v záverečnej časti viedli aj o 17 bodov. Kanadský tím potiahol najmä Shai Gilgeous-Alexander, autor 31 bodov a 10 doskokov. R.J. Barrett prispel k úspechu 24 bodmi. Slovincom nestačilo ani 26 bodov hviezdneho Luku Dončiča, jeho spoluhráč Klemen Prepelič pridal 22 bodov. Dončiča vo štvrtej štvrtine vylúčili za jeho druhý technický faul.Nemci postúpili do semifinále MS druhýkrát v histórii. Lotyši v úvode zaskočili favorita a v prvej štvrtine sa dostali do desaťbodového vedenia (13:3). Náskok súpera dokázali nemeckí reprezentanti ešte do štartu druhej časti skresať na tri body a do kabín napokon odchádzali s dvojbodovým plusom 36:34. Nemci aj vďaka bodom krídelníka Franza Wagnera z Orlanda Magic získali rozhodujúci náskok až v záverečnej štvrtine, keď odskočili na 74:60. Tím Lotyšska v závere mohutne finišoval a mal aj šancu otočiť skóre, no trojka s klaksónom nebola úspešná.Nemci získali na MS doteraz jedinú medailu v roku 2002, keď v americkom Indianapolise obsadili tretiu priečku.